Helmut Duckadam operat de urgență. Care este starea marelui portar

Helmut Ducadam a ajuns în această dimineață la spital. El a fost băgat de urgență în sala de operații.

Operație pe cord deschis în regim de urgență pentru Helmut Ducadam

Helmut Duckadam a ajuns astăzi la Spitalul Universitar din București și a fost băgat imediat în operație pe cord deschis.

Eroul de la Sevilla, care a apărat patru penaltiuri împotriva Barcelonei, avea programată o intervenție chirurgicală pe aortă, cea mai mare arteră din organism.

Helmut Duckadam a mai suportat două operații de-a lungul timpului

Aceasta nu este prima operația a lui Helmut Duckadam.

Duckadam a avut şi în trecut probleme cardiovasculare. El mărturisea că primele probleme de acest gen au apărut înainte să apere cele 4 penalty-uri în finala de la Sevilla.

Helmut Duckadam a avut prima reacţie după intervenţia chirurgicală pe cord deschis, în exclusivitate pentru AntenaSport:

„A reușit, acum vedem mai departe. Durează recuperarea… e grea de tot, dar asta e”, declară Ducadam.

Referindu-se la mersul operației, portarul care a scris istorie, spune:

„Da! Totul a fost în parametri, acum vedem mai departe”, a spus fotbalistul în exclusivitate pentru Antena Sport.

Helmut Duckadam lua un pumn de pastile în fiecare dimineață

Un cheag de sânge la mâna dreaptă i-a fost descoperit în 1986. Acesta este motivul pentru care și-a încheiat prematur cariera în fotbal.

În 2004, el a suportat prima operație la genunchiul stâng, din cauza acumulării de lichid. Un an mai târziu, aceeași intervenție are loc la cel drept.

Din cauza acestor afecțiuni, lua câte 20 de pastile în fiecae dimineață.

"E greu… Dacă ai probleme de sănătate, așa cum am eu, chiar e dificil, dar nu avem ce să facem. Eu am avut opt operații grele, complicate. Opt! Nu e atât de plăcut când știi asta… În fiecare dimineață iau un pumn de pastile. Nu exagerez! Am 20 de medicamente pe care trebuie să le iau zilnic. Unele pentru coagularea sângelui, pentru circulație, pentru tensiune, pentru stomac, unele pe post de pansament gastric", a povestit Helmut Duckadam în trecut.