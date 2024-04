Social Helmuth Dukadam, eroul de la Sevilla, împlinește 59 de ani







1 aprilie nu marchează doar Ziua Păcălelilor, este și ziua în care s-au născut trei mari români, poetul Octavian Goga, „eroul de la Sevilla” Helmuth Duckadam și regizorul Cătălin Naum. Totodată, pe 1 aprilie comemorăm și Masacrul de la Fântâna Albă.

1 aprilie în istorie

În aceeași zi de 1 aprilie, dar la ceva deceni distanță s-au născut octavian Goga, Helmuth Duckadam și regizorul Cătălin Naum. Primul a venit pe lume în 1881, la Rășinari, Sibiu, pe vremea aceea în momentul Austro-Ungaria. Poetul și publicist, Goga nu s-a remarcat doar prin talentul scriitoricesc, ci și prin profilul politic controversat.

Poetul a pledat pentru antistemistm și a promvat o politică profascistă. Tot el a fost cel care a promovat în 1938 actul normativ prin care o treime din populața de evrei din România și-a pierdut cetățenia și implicit protecția din partea statului. Goga avea să moară în același an 1939.

În secolul următor, în 1939, tot de 1 aprilie s-a născut regizorul Cătălin Naum, unul dintre cei mai iubiți pedagogi din domeniul artei teatrale. Până să moară la 9 mai în 2013, maestrul a format zeci de generații de studenți și tineri actori.

Masacrul de la Fântâna Albă

Doi ani de la nașterea maestrului Naum istoria avea să consemneze un episod tragic. Pe 1 aprilie 1941 istoria a dedicat un capitol Masacrului de la Fântână Albă, în Bucovina de Nord. Câteva mii de români au fost uciși de gloanțele Armatei Roșii.

„Eram şi eu, împreună cu fratele mai mare, printre ei. Am fost martor ocular şi am văzut cum s-au desfăşurat lucrurile. A fost un adevărat masacru, un genocid. Ucigaşii au aşteptat cu degetul pe trăgaci până când mulţimea a ieşit la luminiş.

Era o acalmie prevestitoare de rele. Paşii greoi îi purtau pe oameni spre un sfârşit fatal. Tricolorul din faţa coloanei flutura mândru, demonstrând dragostea de neam şi ţară a românilor Bucovineni”, rememora profesorul Gheorghe Mihailiuc, supravieţuitor al masacrului de la Fântâna Albă.

1 aprilie 1965 se naște Helmuth Duckadam

În urmă cu fix 65 de ani s-a născut eroul de la Sevilla, Helmuth Duckadam. Portarul și-a croit drumul prin istorie grație performanței de pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, unde campioana Spaniaie a fost înfrântă de Steaua București. Performanța lui Duckadam i-au adus Stelei titlul de prima echipă in Estul Europei, singura din blocul sovietic care a câștigat Cupa Campionilor.

„Astfel de momente le aştepţi o viaţă. Dar nu am avut emoţii. Eu nu m-am dus să cuceresc pământul spaniol, iar regele, din tribună, nu-mi promisese nicio maşină.Am mers acolo să le arătăm că ştim să jucăm fotbal şi să nu ne facem de râs. Noi nu aveam ce pierde. La fel cum e un portar la penalty-uri, nu are ce pierde, are numai de câştigat”, declara Helmuth Duckadam într-un interviu pentru Adevărul.