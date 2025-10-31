Noi detalii despre fiul primarului din Orhei, care a plecat să lupte în Ucraina pentru banii lui Putin. Are cetăţenie franceză şi cumnată ucraineancă

Republica Moldova. Ion Jelăuc, fiul primarului din satul Zorile, raionul Orhei, suspectat că a plecat să lupte în Ucraina ca mercenar în armata rusă, a fost luptător în Legiunea străină franceză, fapt pentru care a primit şi cetăţenia franceză.

Faptul că Ion deţine cetăţenie franceză a fost confirmat de tatăl său, Marian Jelăuc, primarul din Zorile, membru al partidului condus de fostul premier şi actualul deputat Ion Chicu, într-o declaraţie pentru TVR. El a mai confirmat că fiul său este plecat în Ucraina de mai bine o lună, dar nu cunoaşte ce face acolo.

Amintim că mascaţii au descins miercuri, 29 octombrie, cu percheziţii în gospodăria familiei din Zorile în cauza penală pornită în baza semnelor componentei de infracțiune „activitatea de mercenar”.

Ion Jelăuc are 30 de ani şi este fiul mijlociu al primarului Marian Jelăuc. Fratele său mai mare, Dumitru Jelăuc, este căsătorit cu o ucraineancă şi locuieşte în Praga.

Daniel, fiul mai mic al primarului din Zorile, este student la Chişinău.

Locuitorii din Zorile spun că l-a văzut pe Ion Jelăuc în sat în luna august, supă ce a lipsit o perioadă mai îndelungată. Atenţia le-a fost atrasă de un tatuaj straniu pe gât, cu iniţialele sale „IJ”.

Nu se cunoaşte când Ion a fost racolat de de agenţii Wagner, dar se vehiculează că acesta a luptat şi în Kongo.

Ion Jelăuc nu este căsătorit şi are viză de domicilu în Zorile.

Oamenii legii au descins miercuri cu percheziţii pe întreg teritoriul Republicii Moldova în cadrul unei cauze penale pornite în baza unor indicii că mai mulți cetățeni moldoveni ar fi luptat ca mercenari în mai multe state, printre care Ucraina și Congo.

Potrivit procurorilor PCCOCS, suspecții s-ar fi înrolat intenționat, pentru bani, în grupări militare ilegale, de tipul „Wagner” și altele similare. Aceștia ar fi luptat în calitate de combatanți la diverse conflicte armate, inclusiv în războiul din Ucraina.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, echipamente militare, muniții deținute ilegal și alte obiecte care pot servi drept probe.

Întreaga operațiune de deconspirare s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol.

După declanşarea războiului pornit de Rusia în Ucraina, mai mulţi moldoveni care au mers în Ucraina să ucidă pe banii lui Puțin, au rămas fără cetăţenia Republicii Moldova.

Primul moldovean care a rămas fără cetățenie pentru că s-a înrolat în armata rusă și a luptat în Ucraina a fost Dumitru Miron. Acțiunile lui au fost calificate drept „fapte deosebit de grave”, iar decretul prezidențial a fost semnat în 2023.

În luna iulie a anului curent, președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republica Moldova de la cinci bărbați, după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a aflat că ei s-au înrolat benevol într-o unitate militară rusă din stânga Nistrului.

Legea spune că cetățenia Republicii Moldova poate fi retrasă printr-un decret al președintelui Republicii Moldova persoanei care a dobândit-o fraudulos, s-a înrolat benevol în forțe armate străine, a săvârșit fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esențiale statului.

Conform Codului Penal, activitatea de mercenar reprezintă o infracțiune gravă împotriva păcii și securității internaționale, pedepsită cu închisoare între 5 și 10 ani. Cei care angajează, instruiesc sau finanțează mercenari riscă pedepse mai mari – între 10 și 15 ani.