„Probabil greşeala vieţii mele a fost că m-am apucat de cârciumărie, domeniu pe care nu-l cunoşteam. Am vrut să fiu în box, dar nu am reuşit. Era un sistem unde unii controlau şi nu am avut loc”, a declarat fostul pugilist.

Dimineaţa până seara în prăvălie. Am avut o perioada şi în Federaţie. Când am spus stop nu a fost bine. Au fost mai multe etape. Nu au mers. Nu pot să fiu suparat pe ei. În general oamenii bătuţi de neveste au devenit specialişti în box şi îmi dau lecţii”, a povestit Doroftei la Radio Gold FM.

Leonard Doroftei, făcut cerşetor de către un jurnalist ploieştean. A fost momentul când a spus: Gata!

„Vorbesc degeaba. Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor. Când un ploieştean a scris un articol prin care spunea că sunt cerşetor … Atunci am simţit că e gata! Un articol cu titlul dureros. Când luptam pentru ce era al meu! Atunci am spus gata, nu mă mai lupt. Plec! În condiţiile în care atunci cand am venit acasă obţinusem cetăţenia canadiană. Am lăsat Canada şi am venit acasă. Nu mă poate acuza cineva că aş fi trădător. Mi-a fost greu şi trebuia să fac o schimbare, obligaţia de a face pentru familia mea. Eram obligat să investesc în acea locaţie. Am semnat un contract făcut să mă pună în genunchi. Nu am avut inspiraţia să consult un avocat, să mă gândesc de ce îmi dau oameni aceia un spaţiu mie”, a mai spus Doroftei.

Leonard Doroftei, despre regretul cel mai mare

„Vreau să fac un nou meci cu Balbi, va fi mai tare decât cel al lui Mike Tyson”. Campionul nu a uitat de box și spune că și-ar dori un al treilea meci cu Raul Horacio Balbi, cel cu care a boxat cu centura pe masă la categoria semiușoară (61,9 kg).

Doroftei a pierdut tot după ce autorităţile din Ploieşti l-au obligat să părăsească spaţiul

În 2017, Leonard Doroftei a fost înstiințat de autoritățile locale că trebuie să părăsească spațiul din centrul orașului, acolo unde avea PUB-ul în care a investit o mare parte dintre banii câștigați în cariera de sportiv. Clădirea unde se afla Pub-ul era clasată cu risc seismic ridicat. În acest context, a fost nevoit să își mute barul într-un spațiu de lângă stadionul Ilie Oană, însă profitul a scăzut dramatic, scrie digisport.

Doroftei s-a retras în 2004, cu un palmares de 22 de victorii, dintre care 8 obținute prin knock out și o singură înfrângere. Dar nu poate uita aşa de uşor drama care a trăit-o în România după ce s-a lăsat de sport.