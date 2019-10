Transformare incredibilă! După ce s-a mutat definitiv în Canada, în urma problemelor pe care le- a avut cu localul deținut în Ploiești, celebrul boxer Leonard Doroftei a slăbit 15 kilograme în doar câteva luni, anunță digisport.ro.

Pentru ca să poată face rost de banii necesari mutării definitive în Canada, Leonard Doroftei și-a vândut casa pe care o avea în Ploieșt, acesta pierzând 350.000 de euro în urmă acestei afaceri. Doroftei spune că îi place cea ce face în Canada, unde lucrează la un club de box deținut de o rudă a lui Gigi Becali.

“E important că am un job aici. Fac exact ceea ce îmi place. Locuiesc la o stradă distanță de cel mai bun prieten al meu, Adi Diaconu. Am și dat 15 kilograme jos de când am venit în Canada. Acum lucrez la un club de box care aparține unei rude a lui Gigi Becali. Voi reveni în România într-o bună zi. La federație nu am fost dorit. Nu au vrut nici să fiu antrenor la lot. În sală la Nea Titi (n.r. – Titi Tudor supranumit Titi Prosop) întrăm cu greu”, a declarat Leonard Doroftei pentru Prosport.

Leonard Doroftei a fost înstiințat în anul 2017, de autoritățile locale din Ploiești, că trebuie să elibereze spațiul din centrul orașului , unde avea deschis un bar cu banii câștigați din box.Motivul invocat de reprezentanții Primăriei Ploiești a fost că imobilul unde se afla PUB-ul prezenta un risc seismic ridicat . Leonard Doroftei și-a mutat localul într-un spațiu de lângă stadionul „Ilie Oană”, dar câștigurile s-au redus substanțial. Boxerul a dat în judecată Primăria Ploiești pentru că a fost obligat să elibereze spațiul, acesta obținând câștig de cauză.

Te-ar putea interesa și: