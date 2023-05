Noapte sângeroasă în Fâșia Gaza. Armata israeliană a intensificat bombardamentele după sute de atacuri cu rachete

Armata israeliană a intensificat, în ultimele ore, bombardamentele asupra teritoriului palestinian Fâşia Gaza, vizând peste 130 de poziţii ale grupurilor islamiste, după sute de atacuri cu rachete asupra teritoriului israelian. Avioane de vânătoare şi elicoptere militare israeliene au efectuat, miercuri seară, raiduri asupra unei fabrici de armament a grupului militant Jihadul Islamic.

În plus, a fost atacat un centru operaţional al Jihadului Islamic din localitatea Beit Lahia, situată în nordul Fâşiei Gaza. În total, în ultimele 24 de ore, armata israeliană a atacat 133 de poziţii islamiste din Fâşia Gaza.

Cel puţin şase lideri ai grupărilor afiliate Jihadului Islamic au fost eliminaţi

Bilanţul bombardamentelor israeliene este de cel puţin 21 de morţi şi 64 de răniţi, conform Ministerului Sănătăţii din Fâşia Gaza. Potrivit armatei israeliene, în atacuri au fost eliminaţi cel puţin şase lideri ai grupărilor afiliate Jihadului Islamic.

Comandanții uciși au fost Jihad Shaker Al-Ghannam, secretar al Consiliului Militar în Brigăzile al Quds; Khalil Salah al Bahtini, comandantul Regiunii de Nord în Brigăzile al Quds; și Ezzedine, unul dintre liderii aripii militare a Brigăzilor al Quds din Cisiordania, a spus grupul.

În schimb, grupurile islamiste din Fâşia Gaza au lansat cel puţin 469 de rachete spre teritoriul israelian, iar 153 de rachete au fost interceptate de sistemele antibalistice israeliene. Numeroase case din oraşele israeliene Sderot, Ashkelon, precum şi din localităţile rurale Nir Am şi Netivot au suferit daune semnificative, conform cotidianului The Times of Israel. Unele rachete au fost interceptate în apropierea oraşelor Tel Aviv şi Beersheba. Nu au fost raportate victime.

Cum justifică atacurile armata israeliană

Armata israeliană a justificat lansarea bombardamentelor asupra Fâşiei Gaza prin necesitatea stopării atacurilor cu rachete lansate de militanţi islamişti. Grupurile islamiste palestiniene lansaseră atacuri cu rachete după ce un lider al organizaţiei Jihadul Islamic, Khader Adnan, a murit săptămâna trecută într-o închisoare din Israel. Militantul palestinian era în greva foamei de când fusese arestat, în februarie.

Gaza este unul dintre cele mai dens aglomerate locuri din lume, o enclavă de coastă izolată cu aproape două milioane de oameni înghesuiți pe 225,30816 kilometri pătraţi.

Guvernat de Hamas, teritoriul este în mare parte separat de restul lumii cu scopul de a bloca terenurile, aerul și marea, datând din 2007. Egiptul controlează punctul de trecere a frontierei de sud a Gazei, Rafah. De asemenea, Israelul a impus restricții severe asupra libertății de mișcare a civililor și controlează importul de bunuri de bază în fâșia îngustă de coastă, scrie CNN.