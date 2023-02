Noapte de coșmar în Turcia. Peste 100 de replici cu magnitudine de peste 4 grade pe scara Richter

Cutremurul de luni dimineață din Turcia, cu o magnitudine de 7.8 grade pe scara Richter, a fost unul devastator. În timp ce salvatorii încearcă să scoată oamenii de sub dărâmături, au mai urmat peste 100 de replici, toate având o magnitudine de peste 4 grade pe scara Richter.

Potrivit rapoartelor, pe măsură ce timpul trece de la cutremurul inițial, magnitudinea dar și frecvența replicilor scade. Cu toate acestea, încă sunt înregistrate replici ale seismului cu magnitudini cuprinse între 5 și 6 grade pe scara Richter, care se întind pe o distanță de peste 300 de kilometri. Ele reprezintă un risc mare de deteriorare a clădirilor afectate de cutremurul inițial. Toate replicile cu o intensitate medie reprezintă o amenințare pentru echipele de salvatori care se află printre dărâmături, în căutarea victimelor, potrivit CNN.

Pe rețelele de socializare este distribuită o filmare făcută cu puțin timp înainte de cutremurul inițial. În imagini se poate observa un „comportament ciudat” al păsărilor. Unul dintre internauții care au distribuit imaginile a scris la descriere că „păsările știau ce urma să se întâmple”.

🚨In Turkey, strange behavior was observed in birds just before the earthquake.👀#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkish pic.twitter.com/yPnQRaSCRq

— OsintTV📺 (@OsintTV) February 6, 2023