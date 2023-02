Magnitudinea cutremurului din Turcia, mai mare decât cea raportată. Profesorul Gheorghe Mărmureanu: „Nu am mai văzut aşa ceva”

Autoritățile din Turcia continuă să numere victimele cutremurelor din această dimineață. Profesorul Gheorghe Mărmureanu, director onorific al Institutului Naţional de Fizică a Pământului (INFP), mărturisește că nu a mai văzut așa fenomene și este de părere că magnitudinea seismelor a fost mai mare decât cea raportată. Cutremurele cu intensitate mare, de peste 7.5 grade pe scara Richter, au avut loc la scurt timp unul după celălalt.

„Sincer să vă spun, nu am mai văzut aşa ceva ca după un cutremur mare să avem altul tot atât de mare după câteva ore. Eu am lucrat foarte mult timp cu colegii din Turcia şi printre blocurile pe care le văd la televizor mă plimbam cu ei, când eram mai tânăr. De multe ori, nu am înţeles filosofia lor de gândire a acestora cutremure.

Pentru că aceste cutremure de suprafaţă au o acceleraţie foarte mare şi produc deplasări mari. Vrancea este un sistem tectonic de mare adâncime, iar cutremurele au alte efecte, adică lucrează pe perioade lungi, pe când aici, vedeţi, sunt cutremure de suprafaţă unde sunt frecvenţe mari şi perioade mici”, a declarat profesorul Gheorghe Mărmureanu la Antena 3 CNN.

Seismologul susține că propagarea cutremurelor din Turcia este de la est la vest, până aproape de Spania, traversând toată Marea Mediterană și o parte de Africa. Situația actuală este una diferită față de ceea ce se știa până acum.

Profesorul Gheorghe Mărmureanu susține că fenomenele din Turcia nu au niciun fel de legătură cu activitatea seismică din România. În această dimineață au fost înregistrate în zona seismică Vrancea cinci cutremure cu magnitudini medii și mici, însă ele nu au nicio legătură cu Turcia.

Magnitudinea cutremurelor din Turcia, mai mare decât cea raportată

Seismologul român este de părere că toate cutremurele din Turcia înregistrate luni au o magnitudine mai mare decât cea raportată. Potrivit acestuia, mereu a fost o diferență de aproximativ două diviziuni.

„Am lucrat cu ei (n.r. turcii) şi am avut planuri comune. Îmi pare rău de ei. Eu nu cred că magnitudinea asta de 7,8 este corectă. Mi se pare mai mare. Sunt convins că a fost mai mare. Pentru că totdeauna au greşit cu două sau trei diviziuni.

La cutremure de o asemenea magnitudine trebuie gândită altfel proiectarea. Când ai asemenea cutremure de suprafaţă, frecvenţele sunt foarte mari, iar tipul de structuri trebuie altul ales”, a mai declarat Gheorghe Mărmureanu.