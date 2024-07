International Revista presei internaționale. Trump și-a ales vicepreședintele, Biden încearcă să-și salveze candidatura







Revista presei internaționale prezintă cititorilor cele mai importante evenimente desfășurate la nivel global.

Donald Trump l-a ales pe J.D. Vance drept coleg de candidatură la Convenția Națională Republicană din Milwaukee. Într-un mesaj pe Truth Social, Trump a scris că dl Vance este „cel mai potrivit” pentru vicepreședinție. Senator pentru Ohio din 2023, el este acum unul dintre cei mai mari susținători ai fostului președinte. Convenția a început luni mai devreme, la două zile după ce Trump a supraviețuit unei tentative de asasinat. Motivele lui Thomas Matthew Crooks, tânărul de 20 de ani din Pennsylvania care l-a împușcat pe domnul Trump, rămân necunoscute.

Cazul lui Trump a fost respins

Un judecător federal a respins un caz împotriva lui Trump pentru gestionarea documentelor clasificate. Aileen Cannon, pe care Trump a numit-o în completul de judecată, a susținut că numirea lui Jack Smith, procurorul special care instrumentează cazul, a fost neconstituțională, deoarece acesta nu a fost selectat de președinte sau confirmat de Senat. Probabil că Smith va face apel împotriva hotărârii.

Profit triplu al băncii Goldman Sachs

Profiturile băncii Goldman Sachs aproape s-au triplat de la an la an în al doilea trimestru. Între timp, activele administrate de BlackRock au atins un nivel record de 10,7 trilioane de dolari. Veniturile au crescut cu 8% de la an la an, ajungând la 4,8 miliarde de dolari. Piețele bursiere au atins niveluri record în ultimele luni, deoarece investitorii cred că un boom AI va spori productivitatea. Acțiunile ambelor companii au crescut la știri.

Guvernul pakistanez vrea să interzică un partid

Guvernul pakistanez a declarat că intenționează să interzică Pakistan Tehreek-e-Insaf, partidul fostului prim-ministru Imran Khan. Khan este în prezent închis pentru acuzații religioase, corupție și securitate națională. De asemenea, a spus că va depune acuzații de trădare împotriva lui. În ciuda unei represiuni din partea generalilor pakistanezi, care conduc efectiv guvernul, PTI a câștigat mai multe locuri în adunarea națională decât orice rival în alegerile din februarie.

Vânzările Burberry au scăzut

Burberry l-a înlocuit pe directorul executiv cu Joshua Schulman, fostul șef al Michael Kors. Grupul britanic de lux a avertizat, de asemenea, că vânzările au scăzut în primul trimestru și că profiturile anuale vor subperforma în acest an. Sectorul luxului se confruntă cu dificultăți. Inflația a erodat puterea de cumpărare a consumatorilor, iar cererea a scăzut în China, cea mai mare piață a acestui sector.

Alegeri în Siria

Votul pentru alegerile parlamentare din Siria a început, al patrulea de când protestele antiguvernamentale din 2011 au dus la un război civil. Alegerile ar putea deschide calea pentru reforma constituțională pentru a prelungi mandatul lui Bashar al-Assad, președintele. Votul exclude nord-vestul țării, care este deținut de forțele rebele, precum și nord-estul, care se află sub Forțele Democrate Siriene conduse de kurzi.

Descoperire uluitoare

Oamenii de știință au declarat că au găsit dovezi ale existenței unei peșteri subterane pe Lună. Se crede că are cel puțin 100 de metri adâncime și s-a format probabil cu milioane de ani în urmă din lavă curgătoare care a lăsat în urmă un tunel. Cercetătorii consideră că ar putea exista sute de astfel de peșteri. Acestea ar putea fi folosite în cele din urmă pentru a construi condiții de viață pentru oameni pe Lună.

Convenția dramatică a Partidului Republican

Convenția Națională Republicană se reunește luni la Milwaukee, pe fondul unei drame mai mari decât și-ar fi putut imagina organizatorii evenimentului televizat. Ei au rezervat oficiali aleși, membri ai familiei Trump, lideri de afaceri și celebrități ca acte de sprijin pentru Donald Trump. Discursul său, programat pentru joi, a fost menit să fie showstopper-ul evenimentului. Dar tentativa de asasinare a lui Trump pe 13 iulie – cel mai grav act de violență politică din America din ultimele decenii – va umbri acest lucru.

În primele sale declarații după tentativa de asasinat, el s-a concentrat pe lăudarea forțelor de ordine și a evitat să speculeze cu privire la motivele atacatorului.

Biden ajunge din nou în fața camerelor

În timp ce Donald Trump se bucură de adulația republicanilor în Milwaukee, sporită de scăparea sa la limită de asasinat, Joe Biden va încerca să calmeze temerile legate de candidatura sa. Luni, NBC va difuza un interviu preînregistrat cu președintele. El a părut mai convingător în aparițiile recente în mass-media decât a făcut-o pe scena dezbaterii din 27 iunie. Însă, acest lucru nu a pus capăt unei rebeliuni în partidul său.

Biden speră că revolta dezorganizată se va diminua. Între timp, el continuă să insiste că numai el îl poate învinge pe Trump. Chiar dacă alegătorii îl cred, aceasta nu este singura lor preocupare. Printre alegătorii cu înclinații democrate care doresc ca el să se retragă, sondajele spun că majoritatea citează îngrijorări cu privire la capacitatea sa de a ocupa funcția decât îngrijorarea că va pierde în noiembrie. Niciun interviu nu este de natură să-i convingă că dl Biden va rămâne suficient de ascuțit pentru a deține cea mai dificilă funcție din lume în următorii patru ani.

A treia plenară a Chinei

Luni, 376 de personalități ale Partidului Comunist Chinez s-au adunat pentru "a treia plenară", unde vor stabili obiective economice până în 2035. Aceste întâlniri au avut rezultate importante înainte. Cea de-a treia sesiune plenară din 1978 a dat startul reformelor economice care au dus la decenii de creștere rapidă și la ascensiunea Chinei ca superputere.

Economia Chinei are din nou nevoie de reforme serioase. O criză continuă în sectorul imobiliar, mult timp un motor al creșterii țării, s-a înrăutățit în mai, când prețurile pentru locuințele noi au înregistrat cea mai mare scădere din aproape un deceniu. Administrațiile locale, care nu mai pot strânge fonduri prin vânzarea de terenuri, se îndatorează. Încrederea consumatorilor este sumbră. Iar strategia de creștere axată pe export a Chinei devine din ce în ce mai riscantă pe măsură ce țările bogate impun tarife. Xi Jinping, șeful partidului, a oferit în trecut jumătăți de măsură și retorică goală acolo unde a fost nevoie de acțiuni consecvente. De data aceasta trebuie să fie mai îndrăzneț.

Alte alegeri trucate în Rwanda

În acest an al alegerilor, puțini au un rezultat mai sigur decât cel al Rwandei de luni. Paul Kagame, care conduce țara din 1994, va fi aproape sigur reales președinte. Un referendum constituțional în 2015 – adoptat cu 98% din voturi – înseamnă că el poate candida încă de două ori după aceasta, prelungindu-și mandatul până în 2034.

Linia oficială este că Rwanda este pașnică, unită și prosperă – un far de progres aprins din jarul genocidului care a avut loc acum 30 de ani. Mulți lideri africani văd guvernarea dlui Kagame ca pe un model. Dar represiunea propriului popor și implicarea Rwandei într-un război în Congo vecin au creat dușmani acasă și în străinătate. Nu e de mirare că dl Kagame ar prefera să nu-și testeze popularitatea permițând candidaților serioși să candideze împotriva lui.

Noile vaccinuri împotriva malariei oferă o doză de speranță

Timp de 60 de ani, oamenii de știință au încercat să dezvolte un vaccin pentru a se apăra împotriva Plasmodium falciparum, un parazit care provoacă malarie, care ucide aproximativ 600.000 de oameni pe an. Acum, au fost descoperite două vaccinuri. Ambele atacă parazitul în primele câteva minute după ce este transmis prin mușcătura de țânțar. Primul, numit RTS,S, a fost lansat în Camerun în ianuarie. Al doilea, R21 va fi lansat luni în Coasta de Fildeș.

Decesele cauzate de malarie au scăzut, dar în urmă cu un deceniu acest declin s-a oprit. Aceste vaccinuri, împreună cu alte inovații, cum ar fi plasele de țânțari mai bune, ar trebui să dea luptei împotriva bolii o lovitură. Potrivit Saniei Nishtar, directorul executiv al Gavi, o inițiativă public-privată de vaccinare care sprijină lansarea, "avem ocazia să întoarcem în sfârșit valul împotriva acestei boli ucigașe", potrivit The Economist.