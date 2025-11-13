Nixon Duduianu, o adevărată „binecuvântare” pentru deținuți. Interlopul avea grijă de cei din preajma sa

Nixon Duduianu, un cunoscut interlop, era extrem de respectat după gratii mai ales că avea grijă de deținuți. Cel puțin asta susține un fost coleg de celulă care a povestit peripețiile prin care a trecut.

Clanul Duduianu „vizitează” închisorile încă din anii 1990 când Cristofor și Nixon cei doi reprezentanți de marcă se aflau după gratii. Iar unul dintre cei care le-a fost coleg a povestit cum se derulau lucrurile. Cristofor este unul dintre cei mai respectați oameni de acolo. De altfel, el i-a și anunțat pe Nixon și pe colegul său că vor pleca la Bistrița la închisoare.

”Era un privilegiu să vină Cristofor la noi în cameră și mi-a zis: vezi că pleci pe cursă undeva departe. Bine, eu știam, și el a început să mă încurajeze. Că trebuia să plecăm la Bistrița. Și a rămas că plec cu Nixon. A venit familia lui cu un magazin întreg. Multe salamuri, țigări, de toate. Și am zis să merg să-l întreb pe Nixon cum e acolo. Mi-a zis că e pârnaie nouă”, a explicat respectivul personaj.

La acel moment deținuții erau transportați cu trenul, dar durata călătoriei era destul de mare. ”Ne așteptam să facem câteva zile până la Bistrița. Că mergeam cu trenul. Am făcut 3-4 zile, în niște condiții groaznice.

Ne aliniază comandatul, și decide cum suntem puși în celulă. Ne bagă într-o cameră cu băieți din Cluj, Bistrița, toți oameni super ok. Eu cu Nixon aveam grijă unul de altul. Nu aveai cum să-ți iei tu pat, era complicat”, a mai spus acesta.

Viața în închisoare nu era tocmai pentru toată lumea. ”Scoteam sfecla la minus 13 grade… Și cineva a spart din greșeală geamul la tractor, l-au bătut de l-au leșinat. Și la un moment dat vin și ne anunță că avem dreptul să vorbim la telefon. Acolo toate lumea muncea. Nu exista să nu muncești.

Când venea nevasta lui Nixon ne aducea de toate, puneam o pătură pe jos și mâncam toți. Și la un moment dat au vrut să mă mute și eu mă gândeam numai la Nixon. Dar m-au mutat cu el, până m-au trimis înapoi la Jilava”, a mai povestit acesta. În acest moment singurul moștenitor al clanului Duduianu a rămas George Pian, restul capilor și-au pierdut viața în diferite evenimente.