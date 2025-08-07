EVZ Special

Nina Iliescu și cea ma grea zi din viața sa: Mulțumesc celor au îngrijit doliul inimii mele

Nina Iliescu și cea ma grea zi din viața sa: Mulțumesc celor au îngrijit doliul inimii meleIon Iliescu și soția sa, Nina. Sursa foto: Arhiva EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Nina Iliescu, soţia fostului preşedinte Ion Iliescu, le mulţumeşte celor care au organizat funeraliile şi celor prezenţi, precum şi apropiaţilor care au susţinut familia în ultima perioadă.

"În cea mai grea zi din viaţa mea, care a însemnat o viaţă rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulţumesc tuturor celor care au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului preşedinte al României libere şi democrate. Vă mulţumesc pentru că aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire, la devotamentul şi slujirea lui pentru România. Mulţumesc doctorilor şi personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriaşe ca boala să nu învingă mai furios şi mai devreme", a scris Nina Iliescu, pe blogulioniliescu.wordpress.com.

Fosta Primă Doamnă a României le-a mulţumit de asemenea celor care i-au adus un omagiu lui Ion Iliescu din diferite părţi ale ţării: "Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărţiri pământeşti, dar şi celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părţi ale ţării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtăşit iubirea pentru ţară şi pentru Ion Iliescu. Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape şi au îngrijit doliul inimii mele".

Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare

FUNERALII_ILIESCU_ZIUA_2_CIMITIR_00_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda

FUNERALII_ILIESCU_ZIUA_2_CIMITIR_00_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Procedura de închidere a granițelor, adoptată. Ce este și când se activează
Procedura de închidere a granițelor, adoptată. Ce este și când se activează
Traian Băsescu revine în prim-plan, la câteva ore după înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce urmează să anunțe Guvernul
Traian Băsescu revine în prim-plan, la câteva ore după înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce urmează să anunțe Guvernul

Ion Iliescu a murit marţi la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004, au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu naţional, drapelul României fiind coborât în bernă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:00 - Procedura de închidere a granițelor, adoptată. Ce este și când se activează
19:48 - Asia Express revine cu „Drumul Eroilor” și un traseu spectaculos. Detalii despre noul sezon
19:38 - Reforma administrativă. Ce cuprind măsurile publicate de Ministerul Dezvoltării. Document
19:29 - Bărbat reținut după ce și-ar fi amenințat cu moartea soția și fiica. Video
19:20 - Datorii restante la bugetul de stat. Un record alarmant: Peste 76 miliarde lei
19:08 - Ion Iliescu, la Antipa. Gafa anului la moartea fostului președinte

Proiecte speciale