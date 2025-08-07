EVZ Special Nina Iliescu și cea ma grea zi din viața sa: Mulțumesc celor au îngrijit doliul inimii mele







Din cuprinsul articolului Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare

Nina Iliescu, soţia fostului preşedinte Ion Iliescu, le mulţumeşte celor care au organizat funeraliile şi celor prezenţi, precum şi apropiaţilor care au susţinut familia în ultima perioadă.

"În cea mai grea zi din viaţa mea, care a însemnat o viaţă rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulţumesc tuturor celor care au organizat, susţinut şi participat la funeraliile primului preşedinte al României libere şi democrate. Vă mulţumesc pentru că aţi răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste şi preţuire, la devotamentul şi slujirea lui pentru România. Mulţumesc doctorilor şi personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriaşe ca boala să nu învingă mai furios şi mai devreme", a scris Nina Iliescu, pe blogulioniliescu.wordpress.com.

Fosta Primă Doamnă a României le-a mulţumit de asemenea celor care i-au adus un omagiu lui Ion Iliescu din diferite părţi ale ţării: "Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărţiri pământeşti, dar şi celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părţi ale ţării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtăşit iubirea pentru ţară şi pentru Ion Iliescu. Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape şi au îngrijit doliul inimii mele".

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ion Iliescu a murit marţi la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004, au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu naţional, drapelul României fiind coborât în bernă.