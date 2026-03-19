Nicușor Dan, luat peste picior după ce donat sânge. Imaginile cu președintele, aspru criticate

Robert Turcescu a discutat în podcastul realizat, joi, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România cu Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni. Primul subiect al emisiunii l-a vizat pe Nicușor Dan, în ipostaza donatorului de sânge. Imaginile au cu președintele au fost făcute publice chiar pe pagina de Facebook a liderului de la Cotroceni.

„Uite-l mă, ăsta este președintele României. Întins pe targă în sala Unirii din Palatul Cotroceni cu, uite aici, la piciorul drept cu vedere la pielea de la picior, da? Parcă e pe năsălie, așa. Și el zâmbește. Poza oficială, cum să spun, din clipul care a fost postat pe contul lui de Facebook.

Cu steagurile României în spate, steagul NATO și steagul UE, zace răpus în Palatul Cotroceni, în sala Unirii, sala de festivități cu încărcătură simbolică majoră, zace răpus. Cu sânge luat din el, zici că e mort de două zile”, s-a amuzat Robert Turcescu.

Octavia Hoandră nu înțelege de ce liderul de la Cotroceni a ales să facă un eveniment public pentru că a donat sânge, iar alegerea locului a fost neinspirată. „Îți dai seama ce-i în mintea omului acesta. Adică se filmează, nu stă așa, dar stăteam pe un scaun, măi, frate. În mintea acestui om... mi-e și frică să mă gândesc. Deci astfel de oameni ajung să conducă țări”, a afirmat Hoandră.

„Te uiți și nu știi dacă mai trăiești în secolul XXI sau, dracu știe, s-o fi întâmplat ceva cu planeta asta. Deci, ca o toate scursurile și toți oamenii de categoria a treia, nu că aș avea ceva cu ei, să trăiască, să fie fericiți. Bă, dar schimbă locurile. Deci elite, nu mai știm ce înseamnă elite. Băi, te uiți la omul ăsta, este președinte și toată lumea care vede postarea zice: astea sunt elitele românești. Și probabil că astea sunt elitele românești, măi frate.

Și sunt zeci și zeci de intelectuali și de artiști care l-au susținut. Deci ceva mai jalnic pentru o țară nu există.”, a mai spus invitatul lui Robert Turcescu.