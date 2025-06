Nicuşor Dan, întâlnire importantă cu Zelenski. Sancțiunile împotriva Rusiei, în prim plan

Nicuşor Dan a avut o întâlnire cu Volodimir Zelenski, la Summitul B9 de la Vilnius. Președintele României a anunțat că țara noastră continuă să fie alături de Ucraina. El a mai spus că au discutat despre necesitatea întăririi sancţiunilor împotriva Rusiei pentru a împiedica Moscova să îşi mărească producţia militară şi să continue războiul.

„M-am întâlnit cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Summitul B9 de la Vilnius. Poporul ucrainean continuă să dea dovadă de mare curaj în apărarea valorilor noastre comune de libertate şi democraţie”, a scris preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe platforma X.

Președintele României a declarat că ”o pace dreaptă şi durabilă poate fi obţinută doar prin forţă”. „România va continua să fie alături de Ucraina şi să aprofundeze în continuare legăturile noastre bilaterale în beneficiul popoarelor noastre”.

I met with @ZelenskyyUa at the #B9Summit in Vilnius. The Ukrainian people continue to show great courage in defending our shared values of freedom and democracy. A just and lasting peace can only be achieved through strength. Romania will continue to stand with Ukraine and… pic.twitter.com/Y7Br5atWM8

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 2, 2025