Primarul general Nicușor Dan explică de ce este frig în case

O cincime din blocurile din București, conectate la rețeaua de termoficare, primesc căldură sub parametrii normali. Primarul general Nicușor Dan a explicat din ce cauză s-a ajuns în această situație. Potrivit spuselor sale, presiunea de furnizare a energiei termice a fost redusă pe conducte pentru a evita noi avarii.

„Dacă ar fi fost o zi normală, cu temperaturi de 5 – 6 grade, am fi putut risca să dăm o presiune mai mare. Trebuie să spunem că dacă presiunea crește, crește și riscul de avarie pe conducte. Dacă apare o avarie vom avea 5, 6, 10 blocuri fără căldură și apă caldă. Într-o zi foarte friguroasă cum este aceata am preferat să dăm căldură sub parametric ca să evităm avariile.

Nicușor Dan explică ce se întâmplă în rețeaua de termoficare

Nicușor Dan a subliniat că există două alternative. Prima este să se furnizeze căldură la parametrii normali, la 22 de grade. În această situație, în caz de avarie, o parte dintre bucureșteni fi nevoiți să stea în frig. Cea de-a doua alternativă, a precizat el, este ca energia termică să fie furnizată sub parametri. În acest caz, temperatura într-o bună parte din apartamentele bucureștene ar fi de 19 grade.

„Tot ce putem să facem este să nu suprasolicităm rețeaua. Sperăm să nu crape rețeaua, iar dacă se va întâmpla vom interveni ca să remediem degfecțiunile. Rețeaua este atât de praf încât doar asta putem face”, a precizat Nicușor Dan.

Primarul general a precizat că în cazul bucureștenilor care beneficiază de căldură sub parametri, facturile vor fi mai reduse. El a precizat că fiecare bloc este contorizat, iar contorul înregistrează cantitatea reală de căldură care intră în bloc.

Nicușor Dan anunță intervenții în rețeaua de termoficare

Nicușor Dan a mai anunțat că municipalitatea va lansa licitaţii pentru reabilitarea a 260 de kilometri din reţeaua de termoficare. Dintre acestea, 60 de kilometri vor fi realizate din fonduri proprii, aproximativ 90 de milioane de euro. Alte 200 de kilometric vor fi realizate din fonduri europene – aproximativ 300 de milioane de euro.

Nicuşor Dan a estimat că, după încheierea lucrărilor, se va constata o îmbunătăţire semnificativă în furnizarea agentului termic.

Avarii în rețeaua ENEL

De mai multe zile, se înregistrează întreruperi de curent în rețeaua administrată de ENEL în București. În rețeaua de distribuție a energiei electrice gestionate de furnizorul de electricitate au avut loc mai multe avarii. Astfel, în Sectorul 4, abonații s-au trezit fără curent electric în mai multe zile la rând.