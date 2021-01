Avarii în mai multe zone din București.

În urma miilor de reacţii ale oamenilor afectaţi, directorul general adjunct al Termoenergetica a asigurat că avaria fa fi remediată. Cei din Sectoarele 2 şi 3 trebuie să aştepte până luni dimineaţa până vor avea apă caldă şi căldură.

Conform informaţiilor oferite de Adrian Gâtlan la Digi24, în acest moment sunt afectate aproape 500 de blocuri. În contextul în care se anunţă ninsori în Capitală, situaţia este extrem de neplăcută pentru bucureştenii din zonele afectate.

Sunt două avarii în București, „una mică, una mare.”

Astfel, cei care locuiesc în Sectoarele 2 şi 3 trebuie să mai aştepte până va fi remediată avaria apărută duminică dimineaţa. În Sectorul 3, avaria din rețeaua termică primară a apărut la conductele din zona bulevardului Nicolae Grigorescu.

„499 de blocuri din Bucureşti fără apă caldă şi căldură. Mai sunt câteva sute de blocuri care sunt în funcţionare sub parametri în Sectoarele 2 şi 3.

Noi facem tot posibilul şi alimentăm din cealaltă magistrală, prin nişte bretele. Dar până la deschiderea Magistralei I – CET SUD, cu siguranţă vor mai fi probleme.

Sunt două avarii, una este mică, dar una este mare. Pe o conductă cu diametrul de 1000 mm a apărut o gaură cât o minge de handbal. Se poate rezolva până la miezul nopţii”, a spus reprezentantul Termoenergetica.

Au rezolvare aceste avarii din București? „Ori la miezul nopţii, ori dimineaţă”

Când vor reveni apa caldă şi căldura în blocurile afectate de avarie? Pe site-ul Termoenergetica se spune că undeva în cursul zilei, dar Gâtlan a mărit intervalul.

„Echipele intervin pentru remedierea ei. Probabil în cursul nopţii sau cel târziu dimineaţă nu vor mai fi probleme.

Din păcate, aceasta este o avarie mare în comparaţie cu altele. Pe această magistrală a existat o modernizare în urmă cu aproximativ 20 de ani”, a declarat acesta la Digi24.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat ninsori însemnate în București. În cursul nopții de duminică spre luni și în prima parte a zilei de luni vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare.

În general, ele vor fi moderat cantitativ, dar e de aşteptat că se va depune un strat de zăpadă neuniform, cu grosime în general de 8…15 cm și posibil peste 15…20 cm.

Ce a rezolvat Nicușor Dan până acum în cel mai controversată problemă

Pe 10 noiembrie, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, au semnat contractul de finanțare. Acesta presupune reabilitarea a 210 km de rețea principală de termoficare. Până atunci, bucureștenii tot suferă de frig.

Valoarea contractului este de 1,6 miliarde lei din care 1,3 miliarde fonduri europene nerambursabile. Lucrările vor începe anul următor, după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru selectarea constructorului.

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat la semnarea contractului că pe lângă contractul semnat, Primăria Capitalei va mai beneficia de o finanțare suplimentară de 200 milioane de euro. Finanțarea se va face prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru modernizarea rețelei de termoficare.

Guvernul a dat bani pentru avarii

Pe 11 decembrie, Guvernul a anunțat că dă 20 milioane de lei din fondul de rezervă ca Primăria Capitalei să plătească firmele cu care Termoenergetica are contract, ca să intervină mai repede la avarii, iar CET-urile vor închiria de pe piață capacități suplimentare modulare pentru a furniza o temperatură mai mare care va suplini pierderile din rețea.

Pe 21 decembrie, majoritatea PNL, USR-PLUS din Consiliul General a desemnat reprezentanții municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a companiilor municipale și a celorlalte companii unde CGMB este acționar, inclusiv la Termoenergetica. Acesta este primul pas pentru schimbarea conducerii actuale a societăților comerciale și înlocuirea oamenilor puși de fosta majoritate PSD din CGMB și de Gabriela Firea. Directorul general al Termoenergetica este în continuare Alexandru Burghiu, numit de vechea administrație.

Pe 13 decembrie, într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan explica pașii făcuți pentru redresarea sistemului de termoficare.

”Iată ce am făcut, în colaborare cu Guvernul, în 6 săptămâni de când am preluat mandatul:

1. Am semnat contractul pentru 300 milioane euro bani europeni pentru modernizarea rețelei

2. Avem, de asemenea, alocați 200 milioane euro prin PNRR pentru modernizarea rețelei

3. Vom primi 20 de milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru contractarea, în regim privat, a unor echipe suplimentare de intervenție la avariile care au loc în prezent

4. Am compensat 300 milioane lei datorii către Elcen. În consecință, Elcen va ieși din insolvență

5. Elcen va accesa 370 milioane euro pentru modernizarea centralelor proprii (bani imposibil de accesat în perioada în care societatea a fost în insolvență). Noua tehnologie reduce costurile, reduce poluarea și, foarte important, permite revenirea mult mai rapidă în caz de avarii., a scris Nicușor Dan.

sursa: digi24.ro