Nicușor Dan explică de ce a respins candidatura lui Gill-Julien Grigore Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce a respins candidatura lui Gill-Julien Grigore Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, decizia fiind anunțată pe 8 aprilie, în contextul semnării decretelor pentru noii șefi ai marilor parchete. Refuzul numirii lui Gill-Julien Grigore Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT a fost motivat prin criteriile impuse pentru conducerea marilor parchete. Administrația Prezidențială a transmis că o astfel de poziție presupune respectarea unor standarde ridicate, atât în plan profesional, cât și în ceea ce privește imaginea publică a instituției.

Motivarea oficială invocă „exigențele de competență profesională, integritate și credibilitate instituțională necesare pentru exercitarea funcțiilor de conducere”.

În explicația transmisă de Administrația Prezidențială este pus accentul pe faptul că legitimitatea unei instituții nu depinde doar de activitatea acesteia, ci și de standardele la care se ridică persoanele aflate în conducere.

Argumentația prezentată de șeful statului face referire și la rolul pe care îl are DIICOT în arhitectura instituțională, dar și la nivelul de încredere necesar pentru funcționarea acestei structuri.

Președintele mai arată că, pentru DIICOT, „credibilitatea acestei instituții față de societate, precum și față de actorii instituționali și partenerii externi este esențială pentru atingerea obiectivelor instituției” și că funcția pentru care a fost propus „implică un standard înalt de integritate”.

În motivarea deciziei sunt menționate și informații apărute în spațiul public în legătură cu Gill-Julien Grigore Iacobici, unele dintre ele fiind confirmate prin hotărâri judecătorești definitive. Administrația Prezidențială consideră că aceste elemente pot afecta standardul de credibilitate al DIICOT și pot influența modul în care ar fi exercitate atribuțiile funcției.

„În cazul candidatului propus în persoana domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici, au fost relevate în spațiul public o serie de aspecte, unele consfințite și prin hotărâri judecătorești definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituțională al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuțiilor prevăzute de lege”, se mai arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Pe 8 aprilie, Nicușor Dan a semnat decretele pentru ocuparea funcțiilor de conducere la Parchetul General, DNA și DIICOT. Cristina Chiriac a fost numită procuror general, iar Marius Voineag a fost desemnat procuror-șef adjunct al PICCJ. La DNA, funcția de procuror-șef îi revine lui Viorel Cerbu, în timp ce Marius-Ionel Ștefan și Marinela Mincă au fost numiți procurori-șefi adjuncți. La DIICOT, instituția va fi condusă de Codrin-Horațiu Miron, iar funcția de adjunct va fi ocupată de Alex Florența.

Președintele a anunțat și calendarul de începere a mandatelor pentru procurorii numiți în noile funcții. O parte dintre aceștia își vor începe activitatea în 15 aprilie, iar alții la finalul lunii iunie.

„Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de procuror general, a domnului Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef DNA și a domnului Vlad Miron în funcția de procuror-șef DIICOT. Își vor începe mandatul în 15 aprilie. Marinela Mincă și Marius Ștefan au fost numiți în cele două funcții de procuror-șef adjunct DNA. Marius Voineag va deveni procuror-șef adjunct al Parchetului General. Alex Florența va deveni procuror-șef adjunct DIICOT. Domnii Ștefan și Florența își vor începe mandatul în 15 aprilie, domnul Voineag și doamna Mincă își vor începe activitatea în 30 iunie”. Am respins candidatura domnului Gill-Julien Grigore Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT”, anunța pe 8 aprilie Nicușor Dan.