Nicușor Dan, discuție cu președintele Consiliului European. Situația din Orientul Mijlociu și securitatea țării, pe lista subiectelor

Președintele Nicușor Dan va avea, luni, o convorbire cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a discuta despre pregătirile pentru următoarea reuniune a Consiliului European, programată în perioada 19-20 martie 2026, anunță Administrația Prezidențială.

La reuniune, liderii Uniunii Europene vor aborda subiecte precum situația din Ucraina și Orientul Mijlociu, competitivitatea și piața unică, securitatea și apărarea europeană, precum și migrația.

O întrunire pregătitoare a avut loc pe 12 februarie, în timpul căreia șeful statului a pledat pentru consolidarea Pieței Unice, atragerea de investiții, perioade de tranziție mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, dar și consolidarea Uniunii Energiei, printr-o interconectare mai bună a rețelelor energetice europene.

„Consolidarea Pieței Unice și creșterea competitivității Uniunii Europene sunt principalele soluții aflate pe masa discuțiilor. Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta economiile europene”, anunță Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o conferință de presă comună la Varșovia alături de președintele polonez, că România nu va manifesta compasiune față de regimul Republicii Islamice Iran. Liderul român și-a motivat poziția prin comportamentul regimului condus până recent de Ali Khamenei, care și-a terorizat propria populație și a destabilizat Orientul Mijlociu ani la rând, sprijinind organizații teroriste și refuzând cooperarea cu organismele internaționale în domeniul nuclear.

„Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni ci de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că România urmărește atent evoluțiile din Orientul Mijlociu, dar nu consideră necesară convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Duminică, președintele Nicușor Dan a mai spus că România nu este vizată de nicio amenințare directă.