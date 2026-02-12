De ce depinde prezența României la Consiliul pentru Pace al SUA. Anunțul lui Nicușor Dan. Video

Președintele Nicușor Dan a anunțat, înainte de reuniunea informală a liderilor din cadrul CE, că România încă se află în discuții cu SUA cu privire la prezența țării noastre la Consiliul European pentru Pace.

Nicușor Dan va lua parte la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului Europei (CE), convocat de Antonio Costa, președintele organizației. Din Belgia, președintele României a transmis că analizează, încă, dacă va fi prezent la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc pe 19 februarie, la Washington.

Nicușor Dan este, încă, nehotărât, precizând că prezența României la Consiliul de Pace depinde de răspunsul pe care SUA îl va da cu privire la statutul unei țări.

„Suntem încă în discuții cu partea americană, iar obiectul discuției este care poate fi statutul unei țări, pentru că România în acest moment poate fi doar observator. Adică, care este formatul discuției și eventualii observatori, care este rolul lor în această ședință? În funcție de răspunsul SUA, România va hotărî dacă să meargă sau să nu meargă. Situația din Gaza e importantă pentru Europa. România are relații tradiționale și cu Israelul și cu palestinienii, e important pentru noi sa fim acolo”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a dezvăluit, de asemenea, și care sunt obiectivele principale ale României, în condițiile în care țara se află într-un punct critic.

„Obiectivele noastre sunt două, mari. Unul este prețul energiei, cu cele două componente, interconectare rețele și taxele pe emisii de carbon, care ridică prețul. Asta este un punct”, a spus Nicușor Dan.

Al doilea obiectiv, potrivit lui Nicușor Dan, vizează banii pe competitivitate. „În momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul între țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, a adăugat șeful statului.

De asemenea, înaintea întâlnirii de la castelul Alden-Biesen din Regatul Belgiei, Nicușor Dan a precizat că un subiect important de pe agenda summitului va fi reprezentat de simplificarea proceselor de reglementare în Uniunea Europeană (UE).

„Componenta internă foarte important de reglementare, de exemplu, o chestiune banală, recunoașterea diplomelor dintr-o țară europeană în alta. Faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în Statele Unite, de exemplu, pe telecomunicație. Avem 3-4 companii în Statele Unite și vreo 150 în Europa și în felul ăsta banii pentru cercetare, dezvoltare vor fi tot timpul acolo și noi vom avea un dezavantaj competitiv”, a declarat Nicușor Dan.