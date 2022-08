Nicușor Dan, despre o posibilă nouă candidatură la funcția de primar general al Bucureștiului: „Am o colaborare bună cu PNL, PMP și USR, care mă susţin în Primărie”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis luni, 8 august 2022, că pentru moment se concentrează asupra proiectelor sale, nevrând să admită o eventuală susținere din partea PNL pentru un nou mandat al său la Primăria București. Între timp, Gabriela Firea, ministrul Familiei, a lăsat de înțeles că ea ar putea fi candidatul susţinut de partidele PNL şi PSD la următoarele alegeri.

Nicușor Dan, precupat de investițiile în capitala țării, mai mult decât de viitoarele alegeri

„Pentru moment, preocuparea mea e ca în aceşti 2 ani şi jumătate să fac lucrurile pe care m-am angajat să le fac pentru bucureşteni. În administraţia publică, lucrurile durează, faci astăzi proiectul şi îl vezi peste 3-4 ani.

Cred că ceea ce am făcut eu în administrarea Bucureştiului a fost să trasez acele linii mari strategice pe care să mergem în continuare, fie că vorbim de semaforizare, fie că vorbim de transportul public, fie că vorbim de metroul la suprafaţă, fie că vorbim de radialele până în autostrada de centură, sunt lucruri mari, nu hai să mai punem un semafor aici, un semafor aici, un semafor aici. Rezultatul acestor planuri mari se vede în ani”, a transmis primarul Nicușor Dan.

Nicușor Dan, posibil contracandidat al Gabrielei Firea

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis luni, 8 august 2022, că, totuși, dacă va exista o „luptă” în 2024 între ideologiile de stanga și dreapta în ce privește funcția de primar al Bucureștiului, cu siguranță s-ar bucura de susţinerea PNL-USR-PMP, susținere existentă și în prezent la nivelul Consiliul General.

„Legat de această chestiune, mai vreau să spun că am o colaborare bună cu PNL, PMP și USR, care mă susţin în Primărie. Chiar azi am avut o şedinţă de Consiliu, în care am obținut voturile lor pe proiectele pe care le-am avut. Ipoteza în care o să fie o luptă stânga – dreapta e un scenariu realist. Dar mai e mult până acolo, se vor schimba atât de multe lucruri, o să vină o criză economică peste noi că eu vă spun sincer că nu îmi fac niciun fel de calcul pentru 2024. Vreau să mă concentrez pe ce fac în administraţie”, a adăugat Nicușor Dan.

Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse și prim-vicepreşedinte al PSD, declarase recent că există discuții în cadrul coaliției de guvernare cu privire la susținerea sa de către PNL și PSD, dar că în eventualitatea acestui lucru va alege să continue cooperarea cu Partidul Social Democrat, conform News.ro.