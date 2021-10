Nicușor Dan atacat de prietenii dușmanului său. Vlad Voiculescu nu uită, nu iartă

Apropiații lui Vlad Voiculescu nu precupețesc nici un efort în a-l blama, cu orice ocazie, pe edilul Bucureștiului. Astfel, în cadrul emisiunii „Statul degeaba”, jurnalistul Alex Dima a criticat Primăria Capitalei, instituție condusă de primarul Nicușor Dan. Cheia acestui atac ar putea fi prietenia care îl leagă pe Alex Dima de vicepreședintele USR și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

„În Primăria Capitalei, se ia o decizie abia după ce măcar 6 departamente își dau acordul. Asta înseamnă timp pierdut și hârtii plimbate, de cele mai multe ori, fără rost”, se precizează în partea introductivă a reportajului difuzat de PRO TV.

Dima afirmă că primăria Capitalei are în total 7.500 de angajați, „plătiți în fiecare an cu 700 de milioane de lei, mulți dintre ei, plătiți degeaba”. Primit în biroul lui Nicușor Dan, Dima îl întreabă pe actualul edil câți oameni a dat afară din cei care stau degeaba, de când se află la cârma instituției. Prins în ofsaid, Nicușor Dan a răspuns vag: „Nu am dat pe disciplinar”.

Prietenia cu Vlad Voiculescu

O altă frază care a atras atenția jurnaliștilor de la Bugetul.ro și care pare a fi introdusă pentru a-l discredita pe actualul primar este: „La un an de la preluarea mandatului, Nicușor Dan încă se acomodează”. De notat că PRO TV a fost un post care de altfel l-a susținut în campanie pe Nicușor Dan.

Răspunsul ar putea fi , conform Bugetul.ro, prietenia care îl leagă pe Vlad Voiculescu de Alex Dima, reporterul PRO TV, iar rivalitatea dintre fostul ministru al Sănătății și Nicușor Dan este deja cunoscută opiniei publice.

În noiembrie 2016, pe când Voiculescu era la primul mandat de ministru al Sănătății, Dima și actualul vicepreședinte USR au fost invitați în emisiunea „La Radio cu Andreea Esca”. „Pe acest om l-am cunoscut în Austria. Am găsit acolo un doctor și ne-am dus căutând vindecarea. Și l-am găsit pe acest domn ochelarist, iar din momentul în care am ajuns acolo, ne-a înfiat. Nu știa cine suntem. Ne-a căutat cazare, ne-a dus la restaurant și ne-a înveselit cât a putut el, iar la următoarea noastră vizită în Austria ne-a luat la el acasă. Acolo mai erau niște oameni. Stăteam mai mulți la el în casă”, spunea, la acea vreme, Alex Dima, potrivit RTV.ro.

„În general, când stai în jurul oamenilor buni, ai tot timpul de învățat. Alex are un fel de a spune lucruri: și funny, dar și serios. E ceva ce nu pot să învăț vreodată de la el: umple spațiul când ajunge într-o comunitate”, îl complimenta, la rândul său, Vlad Voiculescu pe Dima.