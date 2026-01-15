Nicu Ștefănuță, mândru că Nicușor Dan îi răspunde la telefon: În mod tradițional nu o face

Din cuprinsul articolului Nicu Ștefănuță: Nicușor Dan răspunde la telefon

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă a declarat că îl cunoaște pe Nicuşor Dan încă din perioada USR și că, de-a lungul timpului, prea mulți i-au prezis căderea. „L-am văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR și începutul USR-ului și prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori. Iar el a supraviețuit, și a calculat, și a înaintat, mereu”, a afirmat Ştefănuţă, într-un interviu pentru Europa FM.

Europarlamentarul a mai explicat că președintele Nicuşor Dan răspunde la telefon, dar într-un mod adaptat funcției sale și presiunilor aferente: „El nu răspunde în mod tradițional, nu cred că are ceva personal cu nimeni.

Poate, la nivelul la care este și cu presiunile la care le are, n-aș răspunde nici eu mereu la telefon. Până la urmă sunt niște reguli de securitate pe care trebuie să le urmărească. Mai ales că e președintele țării, nu? Și atunci cred că este normal să răspundă mereu”, a adăugat Ştefănuţă.