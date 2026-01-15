Politica

Nicu Ștefănuță, mândru că Nicușor Dan îi răspunde la telefon: În mod tradițional nu o face

Comentează știrea
Nicu Ștefănuță, mândru că Nicușor Dan îi răspunde la telefon: În mod tradițional nu o faceSursa foto: Facebook/Nicu ștefănuță
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă a declarat că îl cunoaște pe Nicuşor Dan încă din perioada USR și că, de-a lungul timpului, prea mulți i-au prezis căderea. „L-am văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR și începutul USR-ului și prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori. Iar el a supraviețuit, și a calculat, și a înaintat, mereu”, a afirmat Ştefănuţă, într-un interviu pentru Europa FM.

Nicu Ștefănuță: Nicușor Dan răspunde la telefon

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

Europarlamentarul a mai explicat că președintele Nicuşor Dan răspunde la telefon, dar într-un mod adaptat funcției sale și presiunilor aferente: „El nu răspunde în mod tradițional, nu cred că are ceva personal cu nimeni.

Poate, la nivelul la care este și cu presiunile la care le are, n-aș răspunde nici eu mereu la telefon. Până la urmă sunt niște reguli de securitate pe care trebuie să le urmărească. Mai ales că e președintele țării, nu? Și atunci cred că este normal să răspundă mereu”, a adăugat Ştefănuţă.

Dinastia prăbușită în dormitor. Istoria amantlâcurilor sângeroase care au decis soarta tronului la Curtea Veche
Dinastia prăbușită în dormitor. Istoria amantlâcurilor sângeroase care au decis soarta tronului la Curtea Veche
Cum decurge viața Adrianei Iliescu la 86 de ani, românca ce a intrat în Cartea Recordurilor pe 16 ianuarie
Cum decurge viața Adrianei Iliescu la 86 de ani, românca ce a intrat în Cartea Recordurilor pe 16 ianuarie
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:50 - Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
23:57 - Dinastia prăbușită în dormitor. Istoria amantlâcurilor sângeroase care au decis soarta tronului la Curtea Veche
23:45 - Cum decurge viața Adrianei Iliescu la 86 de ani, românca ce a intrat în Cartea Recordurilor pe 16 ianuarie
23:34 - Ponta: E un proces de USR-izare a țării, așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot
23:25 - Cârtița de 3.300 de tone a ajuns în România. Utilajul de 100 de metri va străpunge Carpații
23:17 - România primește 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE. Guvernul anunță pașii următori

HAI România!

Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale