Nicoleta Voicu se simte hărțuită.

Interpreta de muzică populară Nicoleta Voicu susține că este terorizată de persoane necunoscute. Acestea o apelează la telefon de pe numere ascunse și, mai rău, cu bătăi în ușa locuinței.

Deși nu are dovezi, artista nu exclude ca în spatele acestei povești să se afle fostul său iubit, Gheorghe Turda. Cei doi s-au despărțit, în prima parte a anului 2019, însă, de mai multă vreme, sunt în conflict deschis.

Într-un interviu acordat Antena Stars, Nicoleta Voicu povestește prin ce-i este dat să treacă, începând din aprilie 2019.

„Trăiesc acest coșmar din aprilie 2019. Primul apel de pe număr privat. primesc de pe numere care apar, dar mă îngrozesc cele cu număr privat. Am fost la Poliție. Totul este palpabil. Am rezolvat situația cu numerele care apar. Încă sunt salvate în telefon. Nu le-am șters. Pentru că sunt apeluri la 12 noaptea, la 3 dimineața, la 5”, a povestit Nicoleta Voicu.

Potrivit spuselor sale, pe lângă apelurile din partea unor necunoscuți, Nicoleta Voicu mai are parte și de alte momente de panică.

„De 2 sau 3 ori aud bubuituri în ușă, după care este ca cineva fuge pe scări. Panica mi-o transmite Max, câinele. După ora 17 seara, am ajuns să ies cu câinele, iar după 17:00 să îmi fie frică să ies.”, a spus Nicoleta Voicu.

Nicoleta Voicu se simte hărțuită și arată spre Gheorghe Turda

Nicoleta Voicu a povestit că aceste episoade au devenit mult mai dese după ce a vorbit despre fostul său iubit la TV. Nicoleta Voicu crede că cel care o hărțuiește telefonic cu număr privat este cineva în vârstă, iar asta pentru că nu are What’s Up. De aici până la a face legătura cu Gheorghe Turda nu mai este decât un pas. Ea speră, însă, ca misterul să fie lămurit de polițiștii pe care i-a sesizat la sfatul avocatului său.

„Eu mă consult, anul ăsta, pentru că am văzut că lucrurile sunt destul de serioase. Îmi spune avocatul ce să fac de fiecare dată. Vreau să văd cine insistă așa. Din 22 aprilie, în fiecare lună, în 2020, am avut mereu. Dimineața la 10 și ceva. Imediat după o emisiune de la Antena Stars, când a apărut subiectul cu mine și cu fostul (Gheorghe Turda – n.red.)”, a mai precizat artista.

Din acest motiv, susține artista, a dezvoltat mai multe fobii și termeri, iar acest lucru i-a afectat și sănătatea.

„Am dezvoltat multe frici, multe fobii. Am și probleme de sănătate. Nu am cum să nu mă tem. După cazul Caracal nici nu vreau să vă spun. Am o bâtă la mine. Nu știu cât curaj o să am, dacă o să forțeze ușa. Nu vreau să se meargă pe intimidare. Și vreau ca organele abilitate să îsi facă datoria. Motivul pentru care mă hărțuiește”, a mai spus Nicoleta Voicu.