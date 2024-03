Politica Nicolae Ciucă și slăbiciunile sale culinare. Condimentul care l-a cucerit







Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a vorbit despre posibila sa candidatură la prezidențiale, dar și despre micile sale plăceri. Fosul premier a spus că discuţiile despre candidaţii la alegerile prezidenţiale vor avea loc, între PNL şi PSD, după alegerile din data de 9 iunie.

Nicolae Ciucă admite că, dacă cele două mari partide vor avea candidaţi separaţi, „se poate întâmpla” ca unul dintre candidaţii PSD sau PNL să intre în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale împotriva preşedintelui AUR. Întrebat dacă este posibilă o înfruntare între Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu la alegerile din toamnă, Ciucă a spus: „Poate fi o ipoteză, orice scenariu pe masa politicii trebuie să existe”.

Slăbiciunile culinare ale lui Nicolae Ciucă

Liderul PNL a vorbit la România TV și despre mâncărurile care îi plac. El a spus că îi plac legumele şi că nu se dă în vânt după carte. „Îmi place să mănânc, e şi o chestiune genetică, nu provin dintr-o familie de oameni supli, dar într-adevăr îmi place să mănânc, nu sunt carnivor. Mănânc foarte rar carne, îmi place să mănânc mâncărurile cu care am crescut la bunica, la mama, sarmalele de post şi ciorba de fasole fără afumătură, ciorba de roşii, că acolo se cultivă roşii multe, e bazin legumicol”, a povestit Nicolae Ciucă.

În privinţa mâncărurilor cu carne, liderul PNL a spus că preferă mâncărurile „simple”, că îi place foarte mult saramura de pui. El consideră că ciorba de roşii este „o minunăţie”, îi place ciorba de praz acrită cu zeamă de varză şi mărturiseşte că îi place şi ciorba de „raci” denumire dată unor ardei uscaţi.

Ingredientul care l-a cucerit

Posibilul candidat la prezidențiale a povestit că acreşte ciorba cu zeamă de varză, dar că foloseşte şi corcoduşe acre sau aguridă – struguri necopţi care se pun la congelat şi sunt folosiţi peste iarnă în Oltenia.

„Cimbrul este, după mine, ingredientul minune care merge la aproape orice”, spune Ciucă. Preşedintele Senatului a mai mărturisit că are o parcelă de teren de 80 de metri pătraţi pe care cultivă legume, că face acasă bulion de roşii şi că nu îl pasteurizează, pentru că acesta se pasteurizează când este pus „la căldură”. El recunoscut că soţia sa se ocupă de gătit, de pregătirea răsadurilor pentru grădină, de plata facturilor, dar a deavăluit că îi place să facă piaţa.

Nicolae Ciucă, fericit că este bunic

În ceea ce priveşte relaţia cu fiul său, care activează în domeniul IT, Ciucă a spus că nu a încercat niciodată să îl influenţeze în alegerea carierei. Șeful PNL a mai povestit că îi plac foarte mult jocurile populare, în special cele din zona Luncii Dunării.

Statutul de bunic este, după părerea lui Ciucă, „cea mai mare binecuvântare care i se poate întâmpla unui om în viaţă”.

Viața în Afganistan

În Afganistan, a mai povestit Nicolae Ciucă, mânca doar o masă pe zi, seara, iar în rest soldaţii primeau hrană rece. El a povestit că a fost plecat o dată şapte luni, altă dată şapte luni, dar şi u an. El a subliniat sprijinul familiei, dar şi „legătura de suflet” pe care o leagă cei care au fost împreună în misiuni.

Ciucă a mărturisit că s-a gândit la moarte atunci când a plecat, dar nu a verbalizat niciodată acest gând: „O să vă spun o chestiune care este absolut personală: am gândit de fiecare dată chestiunea asta, pentru că orice om trebuie să-şi facă un management al riscurilor, nu am spus-o absolut niciodată, deşi sunt convins că şi soţia s-a gândit, şi familia, dar nu am spus-o niciodată, pentru că am fost încrezător că nu ne ducem undeva unde să facem rău. Noi, românii, tot timpul nea dus la misiuni de stabilitate şi sprijin”.