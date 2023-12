Rețeta de sarmale oltenești a lui Nicolae Ciucă. Ingredientul special, care le dă un gust aparte

Rețeta de sarmale oltenești pe care o face Nicolae Ciucă este extrem de simplă. Fostul premier pune și ardei roșii printre sarmale pentru un gust mai picant. Politicianul a declarat că își dă silința atunci când prepară sarmalele pentru că îi plac foarte mult.

Rețeta de sarmale a lui Nicolae Ciucă

„Știu să fac sarmale oltenești. În Oltenia, în afară de varză mai există ardei roșii, oltenii le spun raci. Ardeii ăștia se usucă la streașina casei și se păstrează acolo până vine vremea de făcut sarmale. Se opăresc în apă, li se scot semințele și se umplu cu carnea de sarmale, iar apoi se pun printre sarmale. Sunt ușor picanți și dau un gust special sarmalelor. Mă străduiesc să fiu responsabil cu sarmalele pentru că îmi plac foarte mult”, a spus Nicolae Ciucă, la DC News.

Petrece Crăciunul cu familia

Ciucă a mai spus că va petrecere Sărbătorile acasă, în familie, și că se bucură atunci când are puțin timp liber. El a declarat că a fost la prima serbare a nepoatei sale și că s-a emoționat foarte tare când a văzut-o.

„Sunt cu familia, în fiecare an am fost cu familia, mai ales acum avem o familie largită, avem două nepoţele, trebuie să ne bucurăm de puţinul timp pe care îl avem liber în această perioadă şi nu cred că există o sursă de energie pentru un om de vârsta noastră, decât atunci când eşti în preajmă şi faci micile plăceri ale copiilor. Am avut privilegiul să particip la prima ei serbare şi să o văd pe genunchiul lui Moş Crăciun pe care îl aştepta de mult, bucuria ei a fost fericirea noastră, că am putut să particip, pentru mine unul care nu am avut această ocazie să particip la momentele astea ale fiului meu”, a spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă, la biserică în dimineața de Crăciun

Fostul premier a mai spus că merge în dimineaţa de Crăciun la Biserică. Politicianul a declarat că nu strică ca românii să se apropie mai mult de Dumnezeu și să înțeleagă de unde vine rostul lor.

„Încurajez pe toată lumea să meargă la biserică, este locul unde ne întâlnim cu comunitate, este locul unde putem să mai stăm de vorbă. (..) În plus, este foarte importantă predica preoţilor, iar preoţii cu har ne fac să înţelegem mai bine tot ceea ce se citeşte din Evanghelie duminica. Nu strică să ne apropiem de Dumnezeu şi să înţelegem că de acolo vine rostul nostru”, a spus Ciucă.