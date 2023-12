Fuego a vorbit despre retragere. Surpriza pregătită înainte de Crăciun

Fuego, aflat la apogeul carierei sale, a vorbit despre momentul retragerii din industria muzicală. Acesta susține că îşi dorește să urmeze modelul regretatei Tina Turner. Paul Ciprian Surugiu, recunoscut pentru colindele sale, are doar 47 de ani. Dar, din nefericire pentru fani, artistul se gândește deja la retragerea din industrie.

Fuego vrea să se retragă din lumea muzicii. Motivul invocat de artist

Fuego, cu privire la retragerea sa din activitate, spune că nu-și dorește să cânte până la o vârstă înaintată. Vrea să părăsească scena cu demnitate, așa cum au făcut-o și artiștii celebri.

„Nu-mi doresc să cânt mult! Atât cât am să pot am să cânt! Marii artiști au preferat să se retragă în vogă fiind. Am adorat-o pe Tina Turner. Am și astăzi autograful ei, cu ștampilă oficială, de la fan-clubul din New-York. E înrămat la mine acasă! Ea s-a retras în plină putere. La fel, marea actriță a noastră, Tamara Buciuceanu Botez. Ca atare nu-mi doresc să cânt până la o vârstă respectabilă, până la adânci bătrâneți.

Vreau să urc pe scenă decent, cât voi putea cânta. În plus atenție, va conta și starea vocii. Dacă un actor poate urca pe scenă și la 70 sau 80 de ani, pentru un solist e mai dificil. Trebuie să-ți menții vocea, să faci vocalize, repetiții. Pe scurt, trebuie să apari în fața publicului ca o stea, așa cum te și percepe el de ani buni. Îmi doresc să cânt, dar nu foarte, foarte mult!”, a spus Fuego.

Artistul nu mai vrea să cânte „Împodobește, mamă, bradul”

Fuego a decis să renunțe la interpretarea colindului „Împodobește, mamă, bradul”. A ales asta deoarece se pregătește să lanseze șase melodii noi.

Fuego. Sursa foto: Facebook.

„Deja nu mai pot să cânt melodia asta și tocmai de acea am decis să le ofer ascultătorilor mei anul acesta de Crăciun șase melodii noi. Melodiile de Crăciun sunt pe muzica mea și a lui Vlad Crețu de la „Supermarket’, iar versurile aparțin „fratelui’ Adrian Artene. S-a brodat foarte bine muzica mea cu versurile lui despre popor, țară, despre lucruri care merg adânc la sufletul românului”, a adăugat Fuego.

Fuego a avut un an productiv

Fuego este mândru de realizările sale şi, spune el, se consideră un om norocos. La sfârşit de an, cântăreţul spune că a reuşit să bucure oamenii cu muzica sa, şi asta îl face fericit.

„Anul meu a fost productiv. Am realizat mare parte din ce mi-am propus și mă consider un om norocos pentru că am putere, am idei, am posibilitatea de a le realiza și am mintea pe umeri ca să nu aplec urechea în stânga și-n dreapta. Am făcut două concerte grandioase în anul 2023, am celebrat 30 de ani de carieră neîntreruptă pe scena românească și cea din Basarabia, am făcut emisiuni frumoase, am făcut expoziții, am lansat un vinyl, am făcut două turnee, am avut evenimente și am bucurat oamenii cu muzica mea, am lansat piese, am scris, am făcut mai multe concerte folclorice, am pictat și am reușit să înțeleg că menirea mea este, dincolo de orice, aceea de a fi pe scenă, cu sufletul deschis, complet dăruit și devotat oamenilor care iubesc arta mea, în orice formă ar fi ea”, a concluzionat el.