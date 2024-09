Nicolae Ciucă nu renunță la ideea unei coaliții de dreapta. Liderul PNL se gândește la viitoarea guvernare

Nicolae Ciucă, candidatul PNL pentru alegerile prezidențiale de la finalul anului susține necesitatea unei coaliții de dreapta. Liderul liberal se gândește la o alianță care să guverneze România în următorul mandat.

Președintele PNL a fost votat în unanimitate, duminică 15 septembrie, la Consiliul Naţional al partidului, drept candidatul formațiunii pentru alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an.

În discursul pe care l-a susținut, președintele PNL a transmis un mesaj fără echivoc. Nicolae Ciucă a declarat că dorește să facă o coaliție cu partidele de dreapta. El spune că aceasta a fost și va rămâne, întotdeauna, prima opțiune a liberalilor. Totodată, președintele PNL le-a recomandat potențialilor parteneri de negocieri să dea dovadă de responsabilitate.

Politicianul liberal a recunoscut că partidul a pierdut electoral făcând o alianță la guvernare cu PSD. Acest lucru îi este reproșat, a subliniat Nicolae Ciucă, peste tot în țară, de oamenii cu care se întâlnește. El amintește de eșecul guvernării cu USR, a cărui imaturitate politică a făcut imposibilă continuarea alianţei formate la precedentele alegeri.

La Consiliul Național al PNL, unde Nicolae Ciucă a fost desemnat candidatul partidului la alegerile prezidențiale, a fost prezent și Nicușor Dan. Primarul general al Capitalei a declarat că PNL este forța care a ajutat la consolidarea democrației în România.

De asemenea, Nicușor Dan a declarat că Bucureștiul are nevoie de o colaborare cu Guvernul. De aceea, a precizat, este important ca România să aibă o guvernare de dreapta după alegerile din decembrie.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost desemnat, în unanimitate, candidat al PNL pentru alegerile prezidențiale de la începutul lunii decembrie. Liberalii s-au reunit în cadrul Consiliului Național la Palatul Parlamentului, unde au votat în favoarea candidaturii acestuia.

După nominalizare, Nicolae Ciucă a precizat că a intrat în cursa pentru alegerile la Cotroceni ca să fie garantul păcii sociale. El a spus că va promova o atmosferă de respect și încredere în societate.

„Ca preşedinte, voi fi garantul păcii sociale. Nu pot promite ceea ce este ireal, populist şi amăgitor pentru oameni. În schimb, pot să îmi asum că voi promova, cu toată puterea, o atmosferă socială de respect şi încredere. Ca militar am fost mereu fidel ţării şi am apărat-o când a fost nevoie. Ca politician înţeleg fidelitatea mea faţă de ţară ca promovare a respectului şi încrederii”, a spus Nicolae Ciucă la Consiliul Naţional al PNL.

Președintele PNL a declarat că și-a asumat candidatura la alegerile prezidențiale deoarece este un om împlinit profesional, care a avut șansa să performeze și politic. El a afirmat că înțelege mai bine așteptările poporului român și vede mai bine decât alții oportunitățile și „marile pericole” care ne amenință.

„Sunt un om împlinit profesional, care a avut şansa să performeze şi politic. Am fost ministru, apoi prim-ministru şi am suprema onoare şi sunt preşedintele celui mai frumos, nobil, elegant partid politic din România. (...) PNL este mai mult decât partidul-istorie, este partidul care face istorie şi nu ne vom opri să facem istorie, pentru România de azi şi pentru România de mâine. (...) Candidez la funcţia supremă în statul român pentru că, nefiind un om care şi-a petrecut toată viaţa în sediul de partid, înţeleg mai bine aşteptările poporului român, văd mai bine decât alţii oportunităţile şi marile pericole care ne ameninţă. (...) În tot ceea ce am făcut în viaţă, Dumnezeu ne-a ajutat şi m-a ajutat", a detaliat Ciucă.