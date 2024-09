Ciprian Ciucu: Scenariul pentru noi este ca Nicolae Ciucă să fie președintele României. Update

Update 13.30. Nicușor Dan a semnat pe scenă pentru candidatura lui Nicușor Dan în aplauzele tuturor delegaților PNL prezenți la Palatul Parlamentului.

Nicușor Dan a vorbit în fața lui Nicolae Ciucă și a reprezentanților PNL la Congres, subliniind că își dorește să guverneze alături de liberali Bucureștiul și România:

„Mai sunt multe de facut si Romania are multe restante, dar lucrul asta trebuie subliniat si trebuie sa constientizam lupta PNL-ului si a celorlalte forte de dreapta. PNL e un partid al unor primari de mare succes de la care m-am inspirat. PNL este un partid care, in toti acesti ani dupa 1989 a reusit sa adune in randurile sale specialisti in toate domeniile de care o guvernare are nevoie.

Acum patru ani am facut o campanie impreuna pentru care va multumesc si prin care am reusit sa punem capat a 12 ani de stanga. In opinia mea am dus Bucurestiul pe o directie normaala de dezvoltar eptr ca dupa multi ani de spoiala ne-am apucat sa punem fundamentele acestui oras. Multumesc inca o data.

Am puternica speranta ca o sa continuam in acest mandar pentru ca Bucurestiul are nevoie de o gurvernare de dreapta sa continue investitiile incepute si sa duca banii bucurestenilor acolo unde este nevoie de ei. Bucurestiul are nevoie de asemenea de o colaborare cu guvernul si de asemenea e important ptr bucuresti si romania ca Romania sa aiba o guvernare de dreaota. Eu sunt optimist ca o sa avem o guvernare de dreapta ptr ca inseamna justitie, prosperitate,

Am avut ocazia sa il cunosc pe dl presedinte ciuca in mai multe chestiuni administrative si dl Ciuca are o calitate: cand are o problema incearca sa o rezolve si nu sa se gandeasca ce ar zice presa despre ce fac eu acum. Sper sa colaboram in continuare, sper sa ne intalnim dupa alegeri si sa guvernam impreuna Bucurestiul si Romania. Va urez succes!” a fost discursul lui Nicușor Dan.