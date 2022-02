Nicolae Ciucă nu ia în calcul un nou mandat de premier: Ar fi prematur sa discutam

Acordul politic din coaliţie prevede rotaţia premierilor, după un an şi jumătate. Primul premier a fost nominalizat de PNL, al doilea ar urma să fie propus de PSD.

Marcel Ciolacu afirmase anterior că îl „va lăsa pe Ciucă premier în continuare dacă într-un an şi jumătate România devine un „nou Dubai”.

Nicolae Ciucă nu se gândește încă la un nou mandat

Într-un interviu pentru Antena 3, premierul Ciucă se delimitează de provocările concurenței din PSD și alege să afirme că ar fi prematur sa discutam despre o astfel de decizie”, anume despre o nouă numire a sa în funcție.

Întrebat ce crede cu privire la rezultatele din sondaje care îl plasează pe o poziție favorabilă, premierul declară că lupta sa nu s-a încheiat, nedorind să își aroge vreun succes până când cetățeanul român nu va reuși să capete încredere în instituțiile țării.

„Privesc toate aceste chestiuni ca elemente de etapă. Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte usor. Important e ce facem fiecare dintre noi. Trebuie să ne uităm la cum coagulăm si punem laolaltă instrumentele statului, dorim ca cetățeanul roman să-și recâștige încrederea în sine și în institutiile acestei tari, în Guvernul a cărei menire este să lucreze pentru cetățean”.

Legat de modul în care conduce Guvernul, premierul Ciucă spune că foarte importante sunt responsabilitatea și dorința de a lucra în echipă:„ Nu se poate altfel. Cred că dacă fiecare am fi responsabili pentru faptele noastre, am fi in cu totul si cu totul alta poziție acum”.

Previziunile prim-ministrului cu privire la pandemie

În ceea ce privește pandemia, premierul Nicolae Ciucă a afirmat că datele sunt încurajatoare, iar România poate să scape în curând de restricțiile impuse de autorități.

Și în România, la fel ca în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană se vorbește despre momentul în care multe dintre restricțiile adoptate în timpul pandemiei de coronavirus vor fi ridicate. Detalii a dat, miercuri seară. prim-ministrul Nicolae Ciucă. Șeful Executivului a explicat că totul depinde, bineînțeles, de scăderea numărului de cazuri de infectare. Iar în acest moment, după cum arată datele, există motive de optimism.

„Avem nevoie ca economia să poată să îşi revină şi să îşi revină cât mai curând posibil. Am avut şi avem în continuare discuţii la nivelul Ministerului Sănătăţii, cu domnul ministru Rafila şi echipa dânsului ne întâlnim şi în timpul săptămânii, şi în weekend, facem analizele necesare pe datele concrete, a transmis Nicolae Ciucă.