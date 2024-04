Politica Nicolae Ciucă, la Tulcea. „Asta am vrut de la PNL. Să deschidă ușa celor care au reușit în profesia lor”







Astăzi, Nicolae Ciucă se află într-o vizită oficială la Tulcea, unde a fost anunțată lista candidaților pentru alegerile locale din județ. Totodată, în calitate de președinte al PNL, a dorit să își exprime susținerea față de candidații pentru alegerile locale.

Nicolae Ciucă: „Asta am vrut de la PNL”

Nicolae Ciucă a ținut să felicite candidații la alegerile locale, dar și să sublinieze importanța partidului pe care îl reprezintă:

„Aveți echipă de profesioniști, de primari, pe care au format-o în timp, au formată cu pasiune, cu dedicare. Sunt oameni la 4-5 mandate, oameni care nu s-au lăsat intimidați, oameni care au făcut ceva în viața dumnealor, au avut o carieră profesională pe care au dus-o la capăt.

Este ceea ce am vrut de la PNL, să deschidă ușile și să cheme pe toți cei care au reușit în profesia lor, au cu ce să se prezinte oamenilor și să pună umărul la efortul PNL pe care și la asumat atunci când a vorbit despre asumarea responsabilității administrației locale și a guvernării, a conducerii politice oriunde s-ar exercita aceasta”, a declarat Nicolae Ciucă la Tulcea.

Nicolae Ciucă își arată susținerea față de femeile din PNL

La fel ca și Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă a dorit să își arate aprecierea față de femeile care se luptă în politică cot la cot cu colegii lor pentru a avea parte de o țară mai bună:

„Toate aceste chestiuni, aici, la Tulcea, se întâmplă și vreau să felicit conducerea filialei. La Constanța, într-adevăr, am numărat pe scenă 12 doamne și domnișoare, la Tulcea sunt 11, ca atare, trebuie să avem încredere în virtuțiile femeilor, de-a lungul timpului au demonstrat că sunt inteligente, ambițioase,sunt perseverente, dedicate, sunt mame. Felicitări! Știu care sunt problemele legate din Tulcea și cât de mult s-a preocupat și la câte uși a bătut domnul deputat Șișcu astfel încât această legătură dintre Dobrogea și (...) a intrat în ultima faza de proiectare și execuție. De asemenea, legătura dintre Tulcea și Constanța este un proiect aflat pe masa de lucru.

Eu am foarte mare admirație pentru ceea ce ce reușiți să gestionați aici, aveți o zestre etnică absolut impresionantă și modul în care conlucrați împreună, modul în care vă înțelegeți este o situație care poate să fie considerată model pentru ceea ce înseamnă conviețuirea interetnică, buna înțelegere și chestia aceasta trebuie să se transfere, înțelegând problemele și solicitările prin relevanța pe care o reprezintă fiecare comunitate”, a mai spus Ciucă.

„Am slujit țara, dumneavoastră vă slujiți comunitățile”

„Cu toții, mai presus de toate, suntem români și avem o datorie, atât față de comunitate cât mai ales față de țară, motiv pentru care felicitări și oferiți modelul dumneavoastră mai departe. Așa este și în Constanța. Dobrogea, în general, este un model de conviețuire interetnică. Am încredere în activul PNL din județul Tulcea și vreau să vă spun că vă suntem la dispoziție pentru sprijin, ori de câte ori este nevoie, așa cum am făcut-o de fiecare dată.

Cunosc Tulcea din prisma profesiei pe care am avut-o în viața mea și aici la Babadag, am o ancoră, că tot suntem aproape de mare și de Dunăre, la regimentul de marină și de câte ori am fost aici, rămăsese doar un batalion. La cât este Delta de mare și de importantă, și nu am greșit, acel batalion trebuie să se transforme în regiment, să crească de cel puțin 2-3 ori față de mărimea lui inițială. Ca atare, am slujit țara, dumneavoastră vă slujiți comunitățile, asta avem de făcut, să fim în continuare soldați în slujba țării și a cetățenilor”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Ce mesaj a transmis prefectul de Constanța la lansarea candidaților din Tulcea

La eveniment a fost prezent și prefectul Silviu Coșa, care îl consideră pe Nicolae Ciucă un adevărat „dobrogean”.

„ Domnule Ciucă, permiteți-mi să vă consider dobrogean! Dobrogea liberală își lansează candidații. Liberalii au impregnat societatea românească cu respect pentru liberate, stat de drept, de economie de piață, toate acestea conducând la cea mai bună economie la care s-a trăit vreodată.

Liberalii au fost cei care atunci când au guvernat au generat progres, modernitate, bunăstare. Atunci cînd au condus societatea alături de alții au adus echilibru, stabilitate.

Au fost asemeni șinelor de tren pe care au mers către un mâine mai bun, acestea sunt principile care mă fac să cred că liberalii tulceni sunt pregătiți să conducă nu doar municipiul, ci și județul Tulcea.

Și îl avem aici pe Ilie Ștefan, un primar care are mult curaj, un primar care a putut să pornească peste 40 de proiecte în asfaltări de stră, reabilitări de clădiri, în unități de învățâmânt, reabilitări de școli, obiective care nu mai aveau timp să aștepte. Ilie Ștefan a știut să administreze în mod eficient și responsabil, dar el are nevoie și de un președinte de Consiul Județean responsabil și acesta este George Șișcu”.

Candidatul PNL la alegerile locale din Tulcea: „acesta este drumul bun pe care trebuie să meargă orașul”.

„După 3 ani și jumătate de mandat spun că acesta este drumul bun pe care trebuie să meargă orașul nostru, pe un drum pe care alții nu au avut curajul să se încumete să meargă, pe un drum cu străzi care sunt reabilitate în toată complexitatea lor, sunt modernizate toate elementele de bază, apă, canalizarea, apa menajeră, gazul, asfaltul, pe un drum nu cârpit. După 3 ani și jumătate de mandat spun că am obținut cele mai multe fonduri nerambursabile pentru străzi, pentru drumuri, școli, creșe, transport verde, piste de bbiclete, gaz metan, selectarea deșeurilor, pentru reabiliatrea zonelor verzi, spitale, persoane cu dizabilități, proiecte care depășesc peste 160 de milioane de euro care de astăzi se află în diferite stadii”, a spus Ștefan Ilie.

„Despre relația mea cu Michael de pot spune multe, dar nu însă că ne luăm de păr. Vreau să recunosc că am fost puțin nostalgic când m-a prezentat și nu mi-a zis vârsta. Mă prezenta Crin Antonescu, când era președinte TNL Tulcea: George Sișcu, tânărul nostru coleg de la Babadag. Nu m-am schimbat foarte mult în viața reală. Voi fi scoru mic, în viața reală îmi place să fiu socru mare.

Vreau să îi spun domnului președinte Ciucă, colegilor mei, vă garantez că niciodată nu veți privi în pământ din cauz mea”, a afirmat și George Șișcu.