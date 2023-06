Neymar a primit permisiunea de a-și înșela iubita însărcinată. Contractul dintre fotbalist și Bruna Biancardi

Presa internațională susține că Neymar ar fi ajuns la un acord cu iubita sa Bruna Biancardi. Logodnica starului brazilian i-ar fi dat permisiunea fotbalistului să o înșele, dar doar cu anumite condiții. Atacantul lui PSG are voie să întrețină relații intime cu alte femei, dar care să nu fie prostituate și să dea dovadă de discreție. De asemenea, Neymar trebuie să folosească prezervativul și îi este interzis să le sărute pe gură.

Zvonurile privind contractul semnat de Neymar cu iubita sa vin la scurt timp de când atacantul a fost acuzat că a înșelat-o pe logodnica sa, care se află în al doilea trimestru al sarcinii. Cu toate acestea, Bruna Bicardi nu a fost afectată de aceste zvonuri pentru că întâlnirea dintre Neymar și acea femeie ar fi avut loc conform condițiilor contractului. Relația starului de la PSG cu logodnica sa nu este deloc ușoară. Cei doi s-au despărțit anul trecut și la doar câteva luni au anunțat că așteaptă un copil. Neymar mai are un fiu în vârstă de 11 ani, potrivit Marca.

Neymar a înșelat-o deja pe Bruna Biancardi

În ultimele zile au apărut tot mai multe zvonuri că Neymar ar avea o relație cu Fernanda Campos, din Carmo do Rio Claro, un oraș din statul Minas Gerais, Brazilia. Tânăra locuiește în acest moment în Sao Paolo și este urmărită în mediul online de 474.000 de persoane. Neymar s-ar fi întâlnit pentru prima dată cu Fernanda chiar de Ziua Îndrăgostiților din acest an, 14 februarie.

Fernanda a susținut că Neymar a contactat-o în această lună, când fotbalistul a venit pentru câteva zile în Brazilia. Tânăra a spus că nu știa că starul de la PSG are deja o relație când l-a cunoscut. Cei doi au început să discute pe rețelele sociale în luna noiembrie anului trecut. „A sunat de multe ori, dar am refuzat să răspund. Am spus pur și simplu: «S-a întâmplat pentru că s-a întâmplat»”, a declarat Fernanda Campos, potrivit Kossyderrickent.com.