Monden Răzvan Simion va fi din nou mire. Cum l-a cucerit Daliana







Răzvan Simion și Daliana Răducan se pregătesc de nuntă. Multă lume se întreabă cum au ajuns să facă pasul cel mare având în vedere că cei doi activează în domenii total diferite. Viitoarea soție a mărturisit secretul care a stat la baza consolidării relației lor.

Răzvan Simion, impresionat de meseria de arhitect a Dalianei

Daliana Răducan a vorbit despre relația cu Răzvan Simion, despre cum s-au cunoscut și mai mult de atât cum s-a îndrăgostit prezentatorul TV de ea. Daliana Răducan a povestit în podcast-ul realizat de Elizei Kazan, despre relația cu Răzvan Simion. Ea pare convinsă de faptul că meseria ei a contat foarte mult pentru Răzvan.

„Cred că a fost impresionat de faptul că sunt arhitect. Nu cred că s-ar fi uitat la mine altfel, dacă nu aveam o meserie pe care el să o admire. Bineînțeles, chimia și susținerea dintre noi, care sunt foarte puternice. Cred că am îndeplinit toate criteriile de până acum. Noi suntem logodiți de un an de zile și urmează să ne căsătorim vara aceasta”, a spus viitoarea soție a lui Răzvan Simion.

Răzvan Simion și Daliana Răducan. Sursa foto: Facebook

Daliana Răducan: Cred că a dorit un om pe care să simtă că se poate baza

Daliana Răducan a mai spus că Răzvan a dorit un om pe care să se poată baza și care să îi fie alături în procesul său de dezvoltare. Prezentatorul TV a dorit să își clădească o viață frumoasă, iar Daliana este aleasa.

„Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. (…) Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a declarat Daliana Răducan.

Așa stând lucrurile între cei doi, Daliana Răducanu a recunoscut faptul că au îndeplinit toate criteriile de până acum.