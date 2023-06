Armin Nicoară recunoaște că a înșelat-o pe Claudia Puican chiar înainte de nuntă. Cum a reacționat soția saxofonistului

Armin Nicoară este cunoscut pentru sinceritatea lui directă și faptul că nu ezită să dezvăluie chiar și cele mai intime detalii. Recent, într-o emisiune de televiziune, a făcut o mărturisire surprinzătoare. Artistul a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia Puican, soția sa. Se pare că incidentul a avut loc cu un an înainte de nunta lor, iar Claudia a descoperit totul.

Claudia Puican l-a iertat pe Armin Nicoară

Chiar dacă a fost o perioadă dificilă și Claudia Puican s-a simțit trădată, în cele din urmă a ales să-i ofere o a doua șansă lui Armin Nicoară. Saxofonistul a fost recunoscător că a fost iertat de iubita sa, însă a admis că, dacă situația ar fi fost inversă, el nu ar fi putut să facă același gest.

„Am înșelat-o înainte de nuntă cu un an, un an și ceva. Ea a știut că a fost doar o mică greșeală de-a mea și că ăsta sunt eu, așa mai copil.

Nu știu, poate voi fi… din partea haterilor aș primi mesaje negative, dar eu cred că la o fată nu e ca la… adică noi bărbații nu punem suflet”, a declarat Armin Nicoară.

Saxofonistul a povestit și despre comentariile răutăcioase pe care le primește din partea oamenilor și a declarat că nimeni nu știe cum este el cu adevărat. Artistul a fost acuzat în repetate rânduri că ar avea un comportament necorespunzător în prezența altor femei.

Acesta a punctat că el este autentic și nu se teme să-și exprime liber sentimentele, spre deosebire de cei care se cenzurează în fața lumii, dar se schimbă radical atunci când nu sunt observați.

„Eu mai bine le fac pe față. Mulți mă condamnă și îmi spun că le iau pe alte fete în brațe, sau pe nașa. Eu nu mă dau la ele, mă bucur de viață. Nu sunt genul care se ascunde. Sunt unii care se feresc de soțiile lor. Eu sunt deschis. Mai bine am gesturi inocente de față cu Claudia.

Pentru mine e o supărare când oamenii spun asta, că mă dau la alte femei. Nu e adevărat. Mulți se prefac cuminți de față cu soțiile, apoi când sunt singuri e vai de capul lor. Eu prefer să fiu deschis”, a spus Armin Nicoară, potrivit Cancan.