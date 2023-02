Armin Nicoară, în lacrimi la televizor. Încă din copilărie a trăit o traumă, pe care doar acum și-a făcut curaj să o mărturisească

„Nu am reușit niciodată să stau cu tatăl meu față în față, să îi spun cât de greu a fost în acele momente. Nu vreau să vin și să mă plâng. Eu nu am avut tupeul, nu am putut să fiu cu el față în față, să îi zic ce mă doare, am avut și frica către el, pentru că a fost un pic mai dur.

Am reușit să mă eliberez de o anumită problemă, o traumă. Am simțit oamenii că s-au regăsit în ce am spus eu și le mulțumesc”, a mărturisit Armin în direct.

Armin Nicoară și tatăl său nu au avut cea mai bună relație

Saxofonistul a spus că nu a reușit să-i mărturisească niciodată tatălui său cât de mult a suferit pentru că nu i-a acordat susținerea de care a avut nevoie în copilărie, însă, îl iubește în continuare pentru că l-a ajutat, în modul lui, să devină cine este astăzi.

În replică, tatăl saxofonistului, Petrică Nicoară, a recunoscut că poate a fost puțin mai dur cu fiul său, însă în marea majoritate a situațiilor a spus totul sub formă de glumă, fără să își dea seama că Armin o ia în serios.

„Ce ai făcut, tati? Ai făcut o țară întreagă să plângă. Ți-am spus de atâtea ori că toate au fost glume. M-ai făcut să vin de la Timișoara. De multe ori ți-am spus că au fost glume, pe care tu le-ai luat în serios. A avut toată susținerea mea, tot timpul.

Toată viața avem de învățat, asta trebuie să înțeleagă. Din 2010 de când s-a îmbolnăvit, cea mai grea zi din viața mea a fost când l-am dus în comă la spital și am plecat la nuntă în Italia. Mi-a venit un gând, că îmi spunea Dumnezeu: „Dacă nu îl suportați în familie, vrei să ți-l iau?”. Am zis: „Doamne, să nu mi-l iei. Te rog să mi-l lași”, a spus Petrică Nicoară.

El a spus că nimeni nu ar trebui să fie cu copii lui atât de dur pe cât a fost el și că are două certuri la care nici nu vrea să se mai gândească.

Saxofonistul și tatăl lui și-au cerut iertare reciproc

În urma destăinuirilor, cei doi și-au cerut iertare reciproc, iar Armin Nicoară a mărturisit că acum este pentru prima oară când îl simte cu adevărat pe tatăl lui aproape.

„Te rog să mă ierți!”, a spus Petrică Nicoară, iar Armin a adăugat „Și eu te rog să mă ierți! Niciodată nu am putut să îți spun asta! E pentru prima dată când îl simt alături de mine. Până acum am venit singur, mereu cu Claudia, simțeam că nu mă susține”, potrivit WoWbiz.ro.