Armin Nicoară se iubește cu Claudia de doi ani. În toată această perioadă, cei doi au trecut de multe ori prin situații dificile și chiar un scandal care a atras atenția în showbiz.

În prezent, Armin a decis să respecte întocmai măsurile luate de autorități așa că s-a autoizolat acasă pe toată această perioadă. Singura vizitatoare a fost iubita sa Claudia.

Stând acasă, cei doi au acum mai mult timp să socializeze cu fanii lor cărora le destăinuie tot felul de lucruri din viața lor.

Claudia le arată fanilor cum este viața ei, ce activități face, dar mai ales cum se simte. Din păcate, blondina a reușit să-i întristeze pe toți cu recenta sa postare care făcea referire la dorul de tată.

„Cu emoții… azi cânt pentru tine tată! De câteva zile ascult melodia asta pe internet și plâng… astăzi am încercat să o cânt și eu… Cu greu îmi stăpânesc emoțiile, dar sper să vă placă”, a spus Claudia Puican.

La rândul lui, Armin Nicoară a spus că îi este teamă să nu se infecteze cu coronavirus, deoarece, are diabet.

„Normal că mi-e frică, mai ales că atacă mai rău persoanele cu probleme. Eu am diabet. Când am văzut că aceștia sunt expuși la modul serios bolii, normal că m-am speriat. Eu, și așa, sunt extrem de atent cu diabetul, am grijă să respect toate indicațiile medicilor… Iar acum, când m văzut că virusul ăsta afectează pe cei diabetici mai grav, am decis să intru în autoizolare”, a spus la rândul său Armin potrivit playtech.ro