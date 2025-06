Economie Nevoia urgentă de condiții egale de concurență în comerțul electronic – bilanț după un an și apel la acțiune







Organizația europeană Ecommerece Europe a lansat o scrisoare deschisă în care cere instituțiilor UE să asigure o concurență loială pe piața e-commerce.

Scrisoare deschisă despre comerțul electronic

„Stimate cititor,

În urmă cu un an, Ecommerce Europe și membrii săi din asociațiile naționale au publicat o scrisoare deschisă în care solicitau instituțiilor UE și statelor membre să asigure o concurență loială pe piața unică a UE și aplicarea eficientă a legislației europene tuturor actorilor din e-commerce, indiferent de origine.

În februarie anul acesta, Comisia Europeană a publicat o Comunicare privind comerțul electronic sigur și sustenabil (1), abordând problema esențială a asigurării unor condiții egale între companiile din UE și cele din afara UE.

Ecommerce Europe a recunoscut publicarea acestei Comunicări ca un pas important înainte, dar a atras atenția că aceasta nu a recunoscut pe deplin necesitatea imediată de măsuri pentru asigurarea unei concurențe loiale în interiorul Pieței Unice.

Preocupările noastre rămân extrem de relevante și, în multe privințe, au devenit chiar mai presante. Pe măsură ce actorii din afara UE continuă să se extindă, rolul autorităților vigilente în protejarea drepturilor consumatorilor și asigurarea conformității devine tot mai important.

Ne reafirmăm angajamentul colectiv pentru concurență loială, siguranța produselor și securitate juridică, pentru a asigura funcționarea adecvată a economiei europene.

Progresul trebuie accelerat pentru a soluționa probleme persistente

În ultimul an, în afară de publicarea Comunicării privind comerțul electronic, au existat unele evoluții care sperăm că vor aduce rezultate. De exemplu, au avut loc inițiative de aplicare a legii sub egida Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) (2), precum și acțiuni în cadrul Actului privind serviciile digitale (DSA) (3,4,5).

De asemenea, se remarcă o conștientizare în creștere în rândul statelor membre (6,7).

În timp ce acești pași par încurajatori, ceea ce lipsește este viteza. Investigațiile și procedurile de aplicare durează prea mult – timp pe care companiile conforme nu și-l pot permite, întrucât își pierd cota de piață în fața jucătorilor neconformi.

Acestea investesc masiv pentru respectarea regulilor UE, în timp ce companiile neconforme pot oferi produse cu cel puțin 40% mai ieftine (8).

Această diferență simțitoare de preț demonstrează avantajul semnificativ de care companiile care nu respectă legislația se bucură.

Semnale pozitive din trecut

În trecut, au existat semnale pozitive (9) că Regulamentul CPC poate fi un instrument util. Din nefericire, aplicarea sa țară cu țară îi limitează eficacitatea, deoarece fiecare autoritate națională este responsabilă doar pentru aplicarea legislației privind protecția consumatorilor.

Totuși, aceasta nu ar trebui să fie o scuză pentru lipsa de acțiune a autorităților naționale împotriva platformelor non-UE, deoarece s-au înregistrat deja precedente (10).

De asemenea, chiar dacă avem în continuare întrebări importante ce ar trebui adresate cu privire la un sistem centralizat de aplicare a legii (11), considerăm că este esențial ca Comisia Europeană să primească un mandat clar și puternic pentru a-și asuma rolul de a aplica legislația în cazurile de încălcare la scară UE a legislației, cu milioane de consumatori afectați, indiferent unde își are sediul compania vizată.

Mai mult, Comunicarea Comisiei privind comerțul electronic merge în direcția corectă atunci când solicită statelor membre să accelereze negocierile și să finalizeze un acord privind reforma vamală, care reprezintă o revizuire solidă a actualului Cod Vamal al Uniunii (UCC), având ca scop introducerea unei mai mari transparențe și responsabilități din partea actorilor din e-commerce în procesul de import al bunurilor din țări terțe.

Negocierile privind comerțul electronic avansează lent

Din păcate, în ciuda progreselor recente realizate sub Președinția Poloniei, negocierile din cadrul Consiliului avansează lent, iar mai multe detalii vor trebui încă clarificate în cadrul trialogurilor. Corelat cu termenele de implementare eșalonate pe termen mediu, acest lucru înseamnă că efectele reformei nu vor fi vizibile înainte de sfârșitul deceniului.

Introducerea unei taxe de procesare impuse livrărilor directe B2C din țări din afara UE este, de asemenea, abordată în cadrul acestor discuții și este prezentată de legislatori ca un nou instrument menit să ofere autorităților de aplicare a legii mai multe resurse.

Dacă va fi inclusă în Codul Vamal al Uniunii, va fi esențial ca veniturile generate de această taxă să fie dedicate exclusiv aplicării legislației vamale a UE și supravegherea pieței, pentru a sprijini autoritățile naționale în gestionarea unui volum atât de mare de importuri.

Recunoaștem, de asemenea, intenția Comisiei Europene de a moderniza legislația privind produsele și mediul, pentru a o adapta la evoluția comerțului electronic și, astfel, pentru a acoperi lacunele existente în materie de reglementare și aplicare.

Provocările majore persistă

Accentul pus pe implementarea noilor seturi de reguli și evaluarea în curs a unor acte legislative esențiale reprezintă puncte de plecare bune. Totuși, trebuie avută în vedere și optimizarea instrumentelor de supraveghere a pieței, precum și modificări țintite ale cadrului legislativ referitor la produse și mediu, pentru a preveni intrarea pe piața UE a produselor neconforme.

În contextul actual, observăm că multe dintre provocările majore persistă. Unii dintre actorii din comerțul electronic care își desfășoară activitatea din afara UE continuă să profite de resursele lor financiare aproape nelimitate, ignoră regulile noastre și subminează companiile care concurează corect.

În timp ce continuă eforturile legislative – fie recent adoptate, în curs de discuție sau în fază de propunere – și marcăm un an de la lansarea campaniei noastre pentru Condiții Egale de Concurență, Ecommerce Europe, pentru a răspunde provocărilor actuale generate de valul de importuri din afara UE, face următoarele apeluri:

• Solicită autorităților competente ale UE și ale statelor membre să accelereze investigațiile în curs, să intensifice aplicarea efectivă a legislației europene existente față de toți actorii din piață, indiferent de origine, concentrându-se totodată pe implementarea seturilor de reguli recent adoptate și pe evaluarea în curs a actelor legislative-cheie din domeniul reglementării produselor și al protecției mediului; • Încurajează adoptarea rapidă a reformei Codului Vamal al Uniunii și subliniază importanța unei implementări planificate și realizate la timp a acestei revizuiri; • Solicită statelor membre să își asume responsabilitatea și să aloce de urgență resurse adecvate autorităților naționale pentru a putea monitoriza, investiga și sancționa mai eficient încălcările; • Susține, în principiu, ideea de a acorda Comisiei Europene rolul de autoritate de aplicare a legii în cazurile de încălcare a legislației europene în domeniul protecției consumatorilor la nivelul întregii UE, afectând milioane de cetățeni, pentru a sprijini autoritățile naționale care dispun de resurse limitate; • Solicită intensificarea cooperării între direcțiile generale relevante prin crearea unui grup de lucru permanent privind condițiile egale de concurență, la nivelul Comisiei Europene, care să includă cel puțin DG JUST, DG TAXUD, DG TRADE, DG CNECT, DG COMP, DG GROW, DG ENV, precum și autoritățile naționale, pentru o aplicare coerentă a legii și acțiuni coordonate, de preferat cu implicarea părților interesate relevante din exterior; • Solicită implementarea rapidă a noului sistem automat de monitorizare online (web crawler), anunțat în Comunicarea Comisiei privind comerțul electronic, pentru a efectua căutări automate ale produselor potențial neconforme.

Ecommerce Europe și membrii săi își mențin angajamentul ferm de a colabora cu factorii de decizie de la nivelul UE și al statelor membre, precum și cu toți actorii implicați, pentru a construi cu adevărat un cadru echitabil de concurență.

Provocările sunt complexe, însă prin cooperare, transparență și acțiune, putem construi o Piață Unică Europeană corectă și sustenabilă pentru afaceri, consumatori și mediu.

Așteptăm cu interes continuarea dialogului și colaborării în această misiune comună.

Cu stimă, Luca Cassetti Secretar General

1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/e-commerce-communication-comprehensive-eu-toolbox-safe-and-sustainable-e-commerce 2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_24_5707 3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5622 4 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-requests-information-shein-illegal-products-and-its-recommender-system 5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1551 6 https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/Wirtschaft/federal-government-action-plan-on-ecommerce.pdf?__blob=publicationFile&v=2 7 https://presse.economie.gouv.fr/regulation-et-securite-du-e-commerce/ 8 https://www.svenskhandel.se/api/documents/pressmeddelanden/The%20Cost%20of%20Compliance%202025-1.pdf 9 https://www.economie.gouv.fr/protection-consommateurs-sanction-place-marche-ligne-wish 10 https://www.economie.gouv.fr/protection-consommateurs-sanction-place-marche-ligne-wish 11 For instance, how the centralised enforcement will be funded, how EU consumer law (e.g., the Unfair Commercial Practices Directive) will have to be adapted to ensure that the European Commission can enforce it and risks related to these changes. Ecommerce Europe will publish a detailed position paper on the review of the CPC Regulation in due time.