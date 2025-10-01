Netflix poate plăti scump pentru un documentar. Platforma, dată în judecată de Valencia FC

Valencia CF a anunțat luni că a depus o plângere împotriva platformei Netflix, acuzând-o că a difuzat informații false în documentarul dedicat fotbalistului brazilian Vinicius Junior. Clubul spaniol consideră că producția conține afirmații care lezează imaginea echipei și a suporterilor săi.

Conducerea clubului Valencia contestă informațiile prezentate în documentarul Netflix, susținând că episodul privind presupusele scandări rasiste din meciul cu Real Madrid din 2023 a fost distorsionat.

Potrivit echipei, producătorii nu au răspuns solicitărilor oficiale de a rectifica aceste afirmații înainte de lansarea filmului.

Acțiunea juridică intentată de clubul Valencia îi vizează atât pe reprezentanții Netflix, cât și pe producătorii documentarului, fiind motivată de „pătarea imaginii și onoarei” echipei. Conducerea solicită despăgubiri financiare, corectarea subtitrării considerate eronate și publicarea hotărârii instanței în cazul în care verdictul le va fi favorabil.

Înainte de a depune plângerea oficială, clubul avertizase public asupra posibilelor demersuri legale, fără ca producătorii să reacționeze. De cealaltă parte, apropiații lui Vinicius Junior au precizat că fotbalistul nu este parte în acest conflict, întrucât acțiunea este îndreptată strict împotriva platformei și a realizatorilor documentarului. Netflix nu a emis până acum un punct de vedere oficial.

Documentarul produs de Netflix prezintă o secvență video provenită de pe o rețea de socializare, în care pare că un număr mare de suporteri de pe stadionul Mestalla scandează jignitor la adresa lui Vinicius Junior. Subtitrarea folosește termenul „mono” – cuvânt care în spaniolă înseamnă „maimuță”. Clubul Valencia contestă însă această interpretare, susținând că suporterii strigau, de fapt, „tonto”, adică „prost”, și că traducerea greșită a distorsionat complet contextul.

Reacția inițială a venit chiar de la antrenorul Realului, Carlo Ancelotti, care a condamnat public presupusele insulte rasiste venite din tribune. Ulterior, tehnicianul italian și-a cerut scuze, precizând că a înțeles greșit amploarea incidentului și că nu întregul stadion a folosit termenul incriminat, conform Marca.

Cu toate acestea, anchetele ulterioare au confirmat că unii fani au proferat într-adevăr injurii rasiste la adresa fotbalistului brazilian. Trei suporteri au fost identificați, judecați și condamnați la câte opt luni de închisoare — primele sentințe de acest fel din istoria fotbalului spaniol.

În cadrul procesului, specialiștii au demonstrat că imaginile folosite în documentar au fost editate, iar subtitrările cu cuvântul „maimuță” nu reflectă fidel realitatea. Vinicius, care a fost de mai multe ori ținta atacurilor rasiste în La Liga, a izbucnit în lacrimi în timpul acelui meci, confruntându-se cu un suporter care i-a adresat insulte și gesturi batjocoritoare după unul dintre golurile sale.