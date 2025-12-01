Netanyahu, pentru prima dată în fața instanței după ce a solicitat președintelui grațierea în procesul său

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a prezentat luni în faţa instanţei, pentru prima dată după ce i-a solicitat președintelui țării grațierea în procesul său de corupție, demers sprijinit de președintele american Donald Trump, potrivit Reuters.

Politicienii din opoziție au criticat cererea premierului. Unii au afirmat că orice grațiere ar trebui să fie condiționată de retragerea lui Netanyahu din politică și de recunoașterea vinovăției. Alții au spus că premierul ar trebui să convoace mai întâi alegerile naționale, programate pentru octombrie 2026, înainte de a solicita o grațiere.

Naftali Bennett, fost prim-ministru, a afirmat că ar susține încheierea procesului dacă Netanyahu ar accepta să se retragă din politică, „pentru a scoate Israelul din acest haos”.

„În acest fel, putem lăsa totul în urmă, ne putem uni şi reconstrui ţara împreună”, a spus Bennett, care a condus coaliția câștigătoare în 2021 și l-a îndepărtat atunci pe Netanyahu de la conducere. În anul următor, Netanyahu a câștigat alegerile și a revenit la putere.

Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, a fost acuzat în 2019 de luare de mită, fraudă și abuz de încredere, după mai mulți ani de anchete. Procesul a început în 2020. Prim-ministrul a negat de mai multe ori orice faptă ilegală și nu și-a recunoscut vina în cererea de grațiere. Avocații lui Netanyahu au spus că acesta consideră că, odată dus la capăt, procesul se va încheia cu achitarea completă.

Un grup restrâns de manifestanți s-a strâns luni în fața tribunalului din Tel Aviv. Unii purtau salopete portocalii, asemănătoare celor din închisori, și cereau ca Netanyahu să fie trimis la închisoare.

Într-o scrisoare trimisă președintelui Isaac Herzog și publicată duminică, avocații lui Netanyahu au spus că prezențele frecvente în fața instanței îi afectează prim-ministrului capacitatea de a conduce.

În Israel, grațierile sunt acordate în mod obișnuit doar după finalizarea procedurilor judiciare și condamnarea acuzatului. Nu există niciun precedent pentru o grațiere acordată în timpul procesului, notează Reuters.

Aliații din coaliția de dreapta a lui Netanyahu au susținut cererea acestuia, făcută la două săptămâni după ce Trump i-a scris lui Herzog cerându-i să ia în considerare grațierea lui Netanyahu și numind cazurile împotriva lui „urmărire penală politică și nejustificată”.

În alegerile recente, rivalii lui Netanyahu au transformat dosarele sale juridice într-un subiect central al campaniei.