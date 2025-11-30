Netanyahu vrea grațierea pentru a scăpa de acuzațiile de corupție. Trump îi susține cererea

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat sub urmărire penală pentru corupție, a cerut oficial președintelui Isaac Herzog să-l grațieze, susținând că astfel ar putea exercita în mod complet atribuțiile de prim-ministru, potrivit Sky News.

Într-o declarație video, Benjamin Netanyahu a susținut că încheierea procesului său de corupție ar contribui la reconcilierea națională. El a argumentat că o grațiere i-ar permite să-și exercite pe deplin atribuțiile de prim-ministru.

Biroul președintelui Isaac Herzog a precizat că cererea este „extraordinară” și are „implicații semnificative”. Herzog va analiza solicitarea „în mod responsabil și sincer” după consultarea autorităților competente din Ministerul Justiției și departamentele juridice.

La începutul acestei luni, președintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui israelian Isaac Herzog, cerându-i să-l grațieze pe Benjamin Netanyahu. Trump l-a descris pe Netanyahu drept un „prim-ministru formidabil și decisiv în timp de război” și a evidențiat rolul său în Acordurile de Abraham.

Procesul lui Netanyahu, început în 2020, continuă, iar el a pledat nevinovat la toate acuzațiile, inclusiv mită și fraudă. Prim-ministrul israelian a fost pus sub acuzare încă din 2019 în trei cazuri, inclusiv pentru primirea unor cadouri de aproximativ 166.500 de lire sterline de la oameni de afaceri.

Biroul președintelui a declarat că solicitarea constă în două documente, o scrisoare semnată de avocatul său, Amit Hadad, și o scrisoare semnată de premier. Documentele susțin că procesul în curs îl împiedică să își exercite pe deplin atribuțiile, mai ales în probleme critice de securitate și diplomație.

Scrisorile mai arată că ancheta și urmărirea penală au fost marcate de nereguli, inclusiv presiuni asupra martorilor și încercări de a-l viza pe premier. De asemenea, este subliniată lunga sa carieră în serviciul public și în funcții de conducere.