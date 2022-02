Nenorocirea care va lovi toată România! Va fi dezastru. Pierderile vor fi uriașe

Seceta pedologică moderată şi puternică se semnalează, în perioada 5 – 11 februarie, pe suprafeţe extinse din Moldova, izolat nordul şi nord-estul Munteniei şi centrul Dobrogei, arată prognoza agrometeorologică publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Lipsa de apă va crea probleme mari la culturile de grâu, orz și rapiță. În plus însămânțările au început târziu anul trecut. „Am plecat cu stângul din toamnă, efectiv am întârziat epoca de semănat, la un moment dat eram într-o foarte mare întârziere din cele 2.150.000 de hectare care trebuiau însămânțate cu grâu. Aveam undeva la sfârșitul lunii octombrie circa 1.760.000, din cauza lipsei de apă. În acel moment, cu o răsărire târzie, neuniformă pe fondul lipsei de apă, am ajuns unde suntem acum.

Ne trebuie un cadru în care toată lumea să fie conștientă că avem nevoie de acest element vital, de apă, de irigație. Trebuie să conștientezeze foarte mult fermierii că trebuie să investească bani în irigații“, a declarat Cezar Gheorghe, analist piața cerealelor, pentru digi24.ro.

Pierderi de sute de milioane de euro

Analistul spune că anul acesta cantitatea de grâu recoltată va scădea, fapt care va duce la pierderi uriașe. „Anul acesta, plecând de la o medie multianulă de 9,6 milioane de tone, suntem reduși deja la un nivel de 8,2 milioane de tone într-un scenariu optimist, adică un minus de 15%. Dacă vreți să-l cuantificăm în bani, la prețurile de azi, cam 336 de milioane de euro dispar din circuitul comercial din PIB.

Ca și prognoze pe 2022, în ceea ce privește prețurile, ele rămân la niveluri ridicate. Se observă indicațiile pentru grâu, conform bursei Euronext duse la un nivel de 248 – 250 de euro pe tonă “, a mai spus analistul.

Probleme nu se opresc aici

Pe lângă secetă, oscilațiile foarte mari de temperatură, dar și faptul că fermierii renunță la îngrășăminte din cauza prețurilor mari, vor afecta și ele culturile din acest an.

„Când avem plus 9, plus 10 grade Celsius, când mergem la -12, -15 grade Celsius. Lipsa umidității a întârziat răsărirea, a întârziat parcurgerea anumitor faze vegetative și ca urmare suprapunerea acestei perioade de secetă peste temperaturi foarte scăzute, -15, -20 de grade Celsius, poate crea probleme pentru fermieri“, a declarat Florin Imbrea, decan Facultatea de Agricultură USAMVB Timișoara, pentru sursa citată.