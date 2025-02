International Negocierile de la Riad. Serghei Lavrov: Americanii au început să înţeleagă mai bine poziţia noastră







La finalul discuțiilor de la Riad cu Statele Unite, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia se opune desfășurării în Ucraina a trupelor din țările NATO, chiar și sub steaguri naționale sau ale Uniunii Europene. În plus, ministrul rus a făcut referire la România.

Serghei Lavrov, despre cerințele Rusiei

„Am explicat astăzi că desfășurarea (în Ucraina) de trupe din forțele armate ale țărilor membre NATO, dar sub un alt drapel, sub drapelul Uniunii Europene sau sub drapelele naționale, nu schimbă nimic. Acest lucru este, bineînțeles, complet inacceptabil. Am motive să cred că americanii au început să înţeleagă mai bine poziţia noastră", a declarat Lavrov la o conferinţă de presă după ce delegaţia sa şi cea condusă de secretarul american de stat Marco Rubio au discutat patru ore şi jumătate la Riad, primul contact de acest fel între SUA şi Rusia de la lansarea invaziei ruse în Ucraina în urmă cu trei ani. "Nu ne-am mulţumit doar să ne ascultăm, ne-am şi înţeles", a susţinut ministrul rus. "Interesele noastre naţionale nu vor coincide întotdeauna, dar atunci când nu coincid este foarte important să soluţionăm aceste divergenţe, să nu provocăm ciocniri militare", a continuat Lavrov.

În același timp, unele țări europene și Kievul susțin ideea creării unor forțe pe teritoriul Ucrainei.

Cuvinte de laudă pentru Trump

Potrivit șefului diplomației ruse, președintele Trump a fost primul dintre liderii occidentali care a afirmat că includerea Ucrainei în NATO a fost unul dintre principalele motive ale situației actuale, considerând această decizie drept una dintre cele mai mari greșeli ale administrației Biden. Lavrov a adăugat că, dacă Trump ar fi fost președinte, acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată.

„Am observat că președintele Trump a fost primul dintre liderii occidentali care a spus că târârea Ucrainei în NATO a fost unul dintre principalele motive din spatele a ceea ce se întâmplă, una dintre cele mai mari greșeli ale lui (administrației Joe) Biden. Dacă Trump ar fi fost președinte, acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată”, a declarat reprezentantul Rusiei.

Serghei Lavrov, despre poziția Rusiei

El a explicat că orice prezență a forțelor armate din țările NATO, sub orice steag – inclusiv sub steagul european sau alte steaguri – nu ar schimba nimic.

„Președintele Putin a subliniat de mai multe ori că extinderea NATO și absorbția Ucrainei de către NATO reprezintă o amenințare directă la adresa Federației Ruse și a suveranității noastre. Și am explicat astăzi că orice apariție a forțelor armate din țările NATO sub vreun steag, sub steagul european sau sub alte steaguri, nu schimbă nimic. Este, desigur, complet inacceptabil”, a încheiat Lavrov.

Șeful diplomației ruse a făcut referire la România

În ultima perioadă, discuțiile privind revendicările teritoriale asupra Ucrainei au avut loc în anumite țări din Uniunea Europeană, în special în România.

Acest aspect a fost menționat de ministrul rus de Externe.

„Astfel de discuții sunt în curs”, a declarat Lavrov.

„Inclusiv politicienii români au abordat acest subiect recent”, a adăugat el.