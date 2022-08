Nectar de piersici. Cea mai sănătoasă rețetă. Cum se prepară

Dacă vrei să te bucuri de o băutură răcoritoare și sănătoasă, poți încerca rețeta de nectar de piersici. Pentru a o prepară ai nevoie doar de câteva ingrediente:

2,1 kg piersici curățate

1,5 l apă

150g zahăr

zeamă de la 1/2 lămâie mare

Rețeta nectar de piersici

Pentru a pregăti cel mai bun nectar de piersici, alegem fructe bine coapte, fără pete, pe care le spălăm și le curățăm de coajă, le tăiem în jumătăți sau sferturi și le îndepărtăm sâmburii. Într-o oală încăpătoare punem fructele cu apa, zahărul și zeama de lămâie și le lăsăm să fiarbă cam 30 minute (sau până sunt fierte).Când fructele sunt fierte, luăm vasul de pe foc și blenduim bine cu ajutorul unui blender vertical.

Punem nectarul în sticle spălate și uscate, fiind fierbinte punem întâi câte puțin în fiecare sticlă astfel încât aburul să încălzească pereții sticlelor, evitând astfel spargerea acestora. După ce sticlele sunt pline, punem capacele metalice şi le strângem bine.

Punem sticlele într-o oală cu apa caldă și o lavetă curată dedesubt și le-am fiert 15 minute (din momentul fierberii). După sterilizare, sticlele se păstrează în cămară până în momentul consumului și astfel le putem păstra toată iarna, potrivit savoaredecrin.ro.

Rețeta de tort cu înghețată de piersici

Bucătarii au precizat că poți adăuga și un desert lângă nectarul de piersici. Aceștia au dezvăluit care este rețeta tortului cu înghețată de piersici și fructe roșii de pădure. Ai nevoie doar de câteva ingrediente.

Pentru blat

– 75g de unt, moale, plus extra pentru uns tava

– 175g de zahăr

– 175g de făînă, amestecată cu 1/3 linguriță praf de copt

– 3 ouă medii

– 100g de smântână (dintr-un recipient de 300g, pentru că vei folosi pe restul pentru stratul de înghețată, de mai jos)

– 1 linguriță extract de vanilie

Pentru stratul de înghețată

– 200g de zmeură, plus extra pentru servit

– 100g de coacăze roșii, plus extra pentru servit

– 100g de zahăr pudră, plus 2 linguri

– 300ml de smântână pentru frișcă

– 250g de mascarpone

– 200g de smântână (rămasă de la compoziția pentru blat)

– 3 piersici, sâmburele îndepărtat, iar miezul tocat

Încinge cuptorul la 160°C. Unge cu unt și tapetează cu hârtie de copt fundul și marginile unei forme adânci de prăjitură, cu diametrul de 20cm. Pune într-un bol mare untul, zahărul, făina, ouăle, smântâna, vanilia și ¼ linguriță de sare și mixează-le cu un mixer electric. Odată ce ai obținut o compoziție omogenă și fină, transfer-o în forma de prăjitură și coace-o 50-55 de minute, până când blatul se umflă și devine auriu, iar o scobitoare introdusă în miezul lui iese curată. Lasă-l să se răcească 10 minute în tavă, apoi transferă-l pe un grătar pentru prăjituri pentru a se răci complet.

Într-un alt bol reunește smântana pentru frișcă, zahărul pudră, brânza mascarpone și smântâna rămasă de la blat și mixează-le cu un mixer electric până când obții o frișcă moale. Încorporează în ea piersicile și fructele de pădure întregi și zdrobite.

Taie blatul pe orizontală în 3 straturi egale. Răstoarnă stratul de deasupra în forma de prăjitură, astfel încât partea care a fost înainte la suprafață să devină fundul tortului. Adaugă peste el jumătate din crema cu fructe și întinde-o până la margini, uniformizând-o la suprafață. Răstoarnă și al doilea strat de blat în tavă, întinde pe el crema rămasă, apoi răstoarnă ultimul strat de blat. Apasă ușor pe el pentru a elimina eventualele bule de aer dintre straturi, apoi învelește tortul în folie alimentară și dă-l la congelator. Poți îngheța, de asemenea, câteva zmeure și coacăze roșii, pe care să le servești lângă tort. Lasă tortul în congelator cel puțin 4 ore.