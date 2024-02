Nea Mărin arată impecabil pentru vârsta lui. La ce alimente a renunțat

Nea Mărin este cunoscut publicului larg deoarece este implicat în multe proiecte de televiziune. Şi chiar dacă are 65 de ani, continuă să danseze cu aceeaşi energie ca la tinereţe. Nea Mărin nu ascunde faptul că este adeptul unui stil de viață sănătos. Acesta este şi motivul pentru care a renunţat și a renunțat la anumite alimente.

Nea Mărin a renunţat la mezeluri în urmă cu 25 de ani

Nea Mărin are o condiție fizică de invidiat, iar pe lângă dansurile populare, acesta are mare grijă și de alimentaţie. Coregraful spune că de 25 de ani nu s-a mai atins de niciun fel de mezeluri. Aflat la o fermă de curcani, unde i-au servit pe toți cu mezeluri țărănești, Nea Mărin i-a surprins pe toți când le-a spus că nu mai mănâncă aşa ceva.

„Sunt 25 de ani de când n-am mai mâncat niciun fel de mezel. Vorbesc serios, deloc”, a spus Nea Mărin

Nea Mărin, pe numele său adevărat Marin Barbu, este însurat de peste patru decenii cu Mioara, femeia care i-a dăruit două fete, Dana și Larisa. Nea Mărin a avut şi momente grele în viaţa sa, mai ales atunci când i-a murit un fiu.

Nea Mărin arată impecabil pentru vârsta lui. Sursa foto: Facebook

„Am avut un băiat, dar a plecat… repede. Am crezut că s-a terminat lumea. Am avut momente foarte grele. Înainte de Revoluție, eram prim-solist, dansam la toate cârciumele. Aveam spectacol de la 18:30 până la 20:30 și la 21:30 eram la Pescărușul. A doua zi aveam spectacol la bulevard. Am dus-o așa vreo 10 ani. La Revoluție, când eram obișnuit să am atâta activitate, să vină și 23 august. M-am trezit cu doi copii, unul de doi ani, Larisa, și cealaltă de opt ani, fără serviciu. S-a terminat totul. Știi ce am făcut? Taximetrie”, a povestit Marin Barbu.

A făcut şi pe taximetristul

Nea Mărin a făcut pe taximetristul. Mai exact, ăi duce pe lăutari la nunţi. Iar din 1992 au început iarăşi turneele.

„Un an am fost taximetrist. I-am dus pe lăutari la nunți și, după un an și jumătate, cam pe la începutul lui 1992 am început iarăși turneele. Am început să predau în străinătate. Unde n-am fost? Din Ungaria până în Belgia, Franța, Olanda. Am lucrat cu mulți la cursuri: am avut elevi din Taiwan, Hong Kong, americani, japonezi”, a mai spus el. Acum că au iețit amândoi la pensie, a venit rândul lui Nea Mărin să se ocupe de nepoți și să-și răsfețe soția.

„În ultimul timp am zis să-mi iau soția la evenimente, că destul a stat fără mine, ani de zile. A ieșit la pensie, am ieșit și eu la pensie și acum avem timp să ne ocupăm mai mult de noi. În viață așa e… unul trebuie să-și asume ce vrea să facă și celălalt să-l sprijine. La mine așa a fost, soția mea m-a sprijinit foarte mult, s-a ocupat de copii, iar acum eu mă ocup de nepoți. Dacă nu ai în spate o femeie care să te susțină, nu poți să faci nimic”, a mai povestit coregraful.