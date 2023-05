Câți bani câștigă Nea Mărin pentru aparițiile la TV. Conduce o mașină de lux și se bucură de o casă superbă

Marin Barbu a debutat în lumea televiziunii la PRO TV, prezentând emisiunea „Serviți vă rog”. Carisma lui i-a adus repede popularitatea, însă în 2014 lucrurile s-au schimbat. Salariile au fost reduse cu 45% la postul patronat de Adrian Sârbu, așa că multe vedete consacrate au plecat, printre care și Nea Mărin.

Celebrul coregraf nu a renunțat la televiziune, ci a încheiat un contract cu postul Antena 1, unde apare și astăzi. Nea Mărin a mărturisit la acea vreme că noul proiect în care este implicat vine cu responsabilități mari, având drept obiectiv sa salveze de la faliment pensiunile care îi vor cere ajutorul.

„În acest format, responsabilitatea pe care mi-o asum este una mare, e în joc viitorul unor familii, afacerile lor, de asta trebuie ca totul să meargă strună, așa că sper ca vedetele sa fie pregătite, pentru că le așteaptă vremuri grele. Pe de alta parte, și răsplata muncii lor va fi una pe măsura! Vreau ca după fiecare săptămână, pensiunea respectivă să poarte apoi amprenta lui Nea Marin”, spunea el în trecut.

Un alt proiect marca Antena 1 din care Nea Mărin a făcut parte este „Poftiți de vă iubiți”, în cadrul căruia organizau nunți de poveste, de la cap la coadă, în doar o săptămână. Rating-urile pe care le-a avut și cu acest show i-au adus o și mai mare notorietate și noi înțelegeri financiare la postul lui Dan Voiculescu.

„Nea Marin a confirmat pe deplin de când a venit la trustul Intact. Absolut toate emisiunile care i s-au dat pe mână au avut audiență, în plus, stilul său inconfundabil i-a atras foarte multe simpatii din partea telespectatorilor. Era normal ca prezentatorului să i se ofere noi contracte, firește, contra unor sume de bani piperate, în jur de 15.000 de euro”, spuneau în urmă cu mai mulți ani surse din Antena 1.

Liviu Vârciu a făcut publice imagini cu casa în care locuiește Nea Mărin

Coregraful de 65 de ani este o vedetă și a avut multe apariții în televiziune. În spatele omului celebru se află soțul și tatăl Marin Barbu. Este căsătorit de aproximativ 30 de ani și are două fiice. Coregraful locuiește alături de soția sa într-o vilă spectaculoasă, de câteva sute de mii de euro.

Nea Mărin este o persoană discretă, însă Liviu Vârciu a postat imagini din locuința coregrafului. Artistul a parcat mașina în curtea bunului său prieten, unde era gazon și mulți copaci ornamentali. Inițial, Nea Marin s-a opus ca artistul să filmeze în casă, însă ulterior a acceptat și l-a poftit înăuntru, cerându-i să se descalțe. Casa este una impunătoare, cu două etaje și mansardă, toate camerele fiind complet mobilate.

La parter are un hol mare, iar pe dreapta este o cameră de zi cu canapele verzi și șemineu. Ulterior, Liviu Vârciu a mers la biroul lui nea Mărin spunând: „Are birou. Dar ce ești, director?”. „Sunt șeful șefilor”, a răspuns coregraful.

În mansardă, Nea Mărin a făcut o cameră de zi care are ferestrele în tavan. Poate vedea oricând cerul. Tot acolo e și o mică bucătărie. „E o casă într-o casă”, a spus Liviu Vârciu.

Relația dintre Liviu Vârciu și Nea Mărin

Cele două vedete au mereu clinciuri atunci când se întâlnesc la emisiuni sau evenimente însă, în spatele camerelor, ei au o relație strânsă. Artistul a spus de multe multe ori că îl vede pe Nea Mărin ca un tată. Legătura dintre cei doi a prins contur după ce coregraful l-a împrumutat pe artist cu bani pentru ca acesta să scape de unele datorii. Artistul nu i-a cerut să facă asta, însă Marin Barbu a vrut să îl ajute.

Liviu Vârciu locuiește acum într-o casă de mii de euro, însă a avut nevoie de sprijinul celor dragi. Unul dintre cei care i-au fost alături a fost Nea Mărin, care l-a împrumutat cu 50.000 de euro, potrivit Spynews.

„Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem.

Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră”, a spus el pentru viva.ro.

Marin Barbu conduce o mașină de lux, de mii de euro

Celebrul coregraf nu ține cont de vârstă. Chiar dacă a împlinit 65 de ani, el conduce o mașină de lux, la care mulți tineri visează. Anul trecut, Nea Mărin a fost surprins la volanul unei mașini de zeci de mii de euro, spațioasă și foarte dotată.

Nea Mărin are mare grijă atunci când vine vorba despre mașina sa și e atent de fiecare dată cu autoturismul, căci nu doar că a costat destul de mult, dar cu ajutorul mașinii se deplasează tot timpul la evenimente, emisiuni sau unde e invitat.

Marin Barbu își etalează bolidul de lux pe care îl conduce acum și într-un video, prin intermediul căruia îi transmite un mesaj lui Liviu Vârciu.