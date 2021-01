Gigi Becali a spus că Sărbătorile de Iarnă nu mai sunt dedicate petrecerilor: „La mine sărbătoare nu înseamnă că mergem bem vin, mâncăm, ne distrăm, facem păcate. Nu tată! Pentru mine, sărbătoare înseamnă și mai strict, și mai credincios și mai mult la biserică și mai multe rugăciuni. La mine este în fiecare zi sărbătoare, pentru că fiecare zi pe care Dumnezeu a dat-o este viață noastră. Și eu mă bucur numai în Hristos și în Biserica. Sărbătoare pentru mine e în Biserica”, a spus Becali.

Pentru Becali viața publică înseamnă numai păcate

„Viață publică nimic. Nici nu știu ce se întâmplă, nimic. Nu mă mai interesează, la revedere, gata. Viață publică ai văzut ce înseamnă: păcate. Cum ies cum trebuie să spun ceva, ori trufie, ori mândrie ori jignire ori ceva. Nu mai vreau să fac păcate”, a mai zis Gigi Becali pentru emisiunea ShowBlitz realizată de Ana Maria Bujor si Georgiana Murgilă.

Una dintre realizările recente ale lui Gigi Becali este construirea unei mănăstiri în Uganda

Dezvăluirea a făcut-o pe fondul scandalului cu Sebastian Colțescu, care a fost acuzat de rasism pentru că a folosit expresia ”negru” în meciul PSG – Istanbul Bașakșehir.

Gigi Becali: „Mie nu poți să-mi spui că zic ăla negru. Că eu tot ăla negru spun. La mine nu ai cum să spui că e discriminare, că eu am făcut în Uganda… Am acolo sute de copii cărora le dau de mâncare. Am mănăstire acolo. Deci n-ai cum să zici că am ură de rasă, când eu le dau mâncare copiilor. Sunt sute de copii pe care-i hrănesc. Sunt creștinați acolo, îi botează. Fac misiune acolo”, a declarat Gigi Becali.