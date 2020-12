Gigi Becali, patronul FCSB, anunță că este gata să îl lase să plece pe Dennis Man, însă cei care îl vor pe celebrul jucător trebuie să scoată din buzunare o sumă considerabilă.

Becali vrea să îl lase pe Man să plece doar pentru o anumită sumă de bani

„Eu cred că Man va pleca primul, am și acum ofertă de 12 milioane. Am ofertă. De la 15 milioane am scăzut la 14. [Clubul] a zis că până pe data de 10 ianuarie va da un răspuns. E din Italia. Cred că va pleca. I-am spus 14. Dacă dă 14, pleacă! Dacă dă 12, nu-l dau”, a mărturisit Gigi Becali, potrivit Pro TV.

După ce a primit trofeul pentru cel mai bun fotbalist român în Ancheta GSP, Dennis Man a oferit un interviu Gazetei Sporturilor în care a povestit cum se pregătește pentru a face pasul la o echipă importantă din Europa, scrie GSP.

Dennins Man: „Văd și ce se întâmplă în marile competiții”

„Cred că la forță trebuie să mai lucrez! Sunt conștient de asta. Văd și ce se întâmplă în marile competiții. Nu-i ușor să joci la un nivel mare, muncesc în acest scop zi de zi. Sper că în momentul în care va sosi o ofertă și voi fi lăsat să plec să fiu suficient de pregătit fizic.

Nu e deloc ușor! Văd și eu oameni care vorbesc despre asta. Toți au impresia că e ușor, ceea ce e fals. Sunt multe sacrificii. Avem un program bine stabilit. Ajungem dimineața la bază, luăm micul dejun. Apoi mergem la sala de forță, ne pregătim de antrenament, apoi pe teren. Cred că petrecem doar în bază 5-6 ore pe zi. Plus refacerea de după. Pierzi mult timp! Merită tot efortul, mai ales când intri pe teren și joci cu tribunele pline”, a spus Dennis Man, celebrul jucător de fotbal.