Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică faptul că fără grăsime nu putem trăi, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește și nici “repara” celulele uzate. Totodată, specialistul detaliază și legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare.

”Daca ar fi sa ne luam dupa noile valori stabilite de americani in ceea ce priveste nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui sa ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niste inhibitori ai productiei hepatice de colesterol, pentru ca nu trebuie sa uitam, colesterolul nu vine din alimentatie ci este făcut de ficat.

Dupa gafa medicala din anii ‘70 in care grasimile alimentare au fost acuzate ca ar creste riscul de boli cardio-vasculare (cand de fapt vinovatul este zahărul), vine rândul unei alte intoxicări a industriei farma: trebuie sa luam statine pentru a diminua nivelul colesterolului in sange si, implicit, a scadea riscul de infarct si AVC. Realitatea demonstreaza din pacate ca nu exista o relatie de cauzalitate directa intre nivelul colesterolului si bolile de inima, adica mai mult de jumatate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal.

Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore si cu bătaie lungă. Pe langa slabiciunea/durerile musculare (mialgii) si toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic productia de colesterol in organism-ori fara grasime (fara colesterol), nimic nu mai functioneaza cum trebuie. De la secretia de hormoni pana la transmiterea impulsului nervos intre neuroni, de la schimburile de substante intre celule pana la gradul de hidratare al pielii, grasimile sunt vitale. Fara grasime nu putem trai, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește si nici “repara” celulele uzate.

Cel mai trist este faptul ca aceasta lipsa cronica de colesterol la nivel cerebral afecteaza ireversibil integritatea si functionarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” si se usucă, deci nu are rost sa ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative si de de frecventa alarmanta a cazurilor de Alzheimer. De frica amenintărilor trâmbițate de industria farma in asociere cu o parte din lumea medicala, ne îndopăm de medicamente si ne pierdem mințile. La propriu!

Interesant este ca aceste statine nu au niciun fel de efect protector in cazul femeilor si culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cat despre barbati, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decat in asociere cu alte elemente declanșatorii: prezenta plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sange), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitala, adica toți factorii ce alcatuiesc Sindromul X Metabolic.

In viața reală constatam ca exista nenumărate femei care traiesc cu un nivel de colesterol peste 250 si au arterele curate, fara nicio urma de placă de aterom si barbati care fac infarc sau accident vascular cerebral desi analizele sunt in parametrii normali. Cu siguranta suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e cert: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al intregului organism in general si al sistemului nervos in special”, a explicat dr. Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

