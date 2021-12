Nava care încă păstrează dovezi istorice. Soarta sclavilor transportați în SUA va putea fi cunoscută

O descoperire istorică

Clotilda, o goeletă lungă de 26 de metri despre care se crede că este ultima navă care a adus africani în America, a fost găsită în 2019. Arheologii spun că este cea mai intactă epavă a unei nave de sclavi care a fost descoperită până în acel moment.

„Situl Clotilda oferă o oportunitate unică de a cunoaște modul în care au fost transportați sclavii pe tărâmul american”, descriu ei, într-o cerere de păstrare a epavei în Registrul național al locurilor istorice.

James Delgado, un arheolog marin la Search, o companie din Florida, a spus că speră să facă o nouă descoperire în martie. Cercetătorii anticipează că ar putea fi găsite butoaie care depozitau carne de vită și porc. Ei spun că studiile asupra carenei sugerează că a fost păstrată sub straturi de noroi și că lemnul ar putea conține „dovezi ADN care ar putea indica prezența sclavilor”.

Clotilda a navigat spre Ouidah, acum în Benin, în 1859, mult după interzicerea importului de africani. Se spune că această călătorie a fost stimulată de un pariu al lui Timothy Meaher, proprietarul unei plantații, că ar putea aduce sclavi în Statele Unite.

Ultimul supraviețuitor

William Foster, căpitanul navei, avea 9.000 de dolari în aur și a cumpărat 110 bărbați, femei și copii. Întorcându-se în Alabama, slavii au fost descărcați și Foster, care ar fi putut înfrunta pedeapsa cu moartea, a prăbușit goeleta. Un an mai târziu, în timp ce țara intra în război civil, Sir William Howard Russell, corespondentul The Times, a aflat o parte din poveste de la Meaher.

Eliberați la sfârșitul războiului, unii sclavi de pe Clotilda au format o așezare numită Africatown. Unul dintre cei de la bord, pe nume Redoshi, care a trăit până în 1937, a fost identificat de Hannah Durkin, un cercetător britanic, drept ultimul supraviețuitor al comerțului cu sclavi. Povestea lui Cudjo Lewis, un alt supraviețuitor, este spusă în Barracoon, The Story of the Last Slave, scrisă în anii 1920 de Zora Neale Hurston, potrivit Times.