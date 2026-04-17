NATO, pilonul de securitate pentru Europa în fața Rusiei. Estonia, încredere totală în intervenția SUA în cazul unui atac

Estonia, stat membru NATO aflat la granița cu Rusia, își exprimă încrederea că Statele Unite ar interveni în cazul unui atac, însă avertizează că Europa nu are încă capacitatea de a se apăra fără sprijin american, potrivit Reuters.

Ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a declarat într-un interviu acordat Reuters că nu are „nicio îndoială” privind angajamentul Statelor Unite de a apăra aliații NATO. Oficialul a subliniat că relația transatlantică rămâne esențială pentru securitatea europeană.

„Da, am încredere în SUA și da, am încredere în toți aliații noștri”, a afirmat acesta, în timpul unei vizite la Vilnius.

El a comparat actualele tensiuni din interiorul alianței cu o relație de lungă durată:

„Nu există 50 de ani de navigație pur lină. Aveți diferențe și probleme și trebuie să le depășiți”.

Declarațiile vin într-un context în care președintele american Donald Trump a amenințat recent cu retragerea SUA din NATO, invocând nemulțumiri legate de contribuțiile și implicarea aliaților europeni.

În același timp, ministrul eston a atras atenția că Europa nu este pregătită să facă față singură unei eventuale agresiuni din partea Rusiei.

„Suntem acolo unde vrem să fim? Nu. Toți trebuie să investim mai mult în apărare”, a declarat Pevkur.

Potrivit informațiilor furnizate de serviciile de informații estoniene, Rusia ar continua să își consolideze capacitățile militare, inclusiv prin stocarea de muniție pentru conflicte viitoare, după încheierea războiului din Ucraina. Moscova a respins însă acuzațiile liderilor europeni, calificându-le drept nefondate.

În cadrul NATO, cheltuielile pentru apărare rămân un punct sensibil. Deși există un acord pentru creșterea bugetelor, multe state membre nu ating pragurile discutate. Estonia se numără printre excepții, estimând pentru acest an un nivel de 5,1% din PIB alocat apărării, unul dintre cele mai ridicate din alianță.

Pe lângă presiunile strategice mai largi, Estonia se confruntă și cu incidente frecvente în propriul spațiu aerian, autoritățile semnalând în mod constant încălcări atribuite Rusiei.

Potrivit Ministerului Apărării de la Tallinn și rapoartelor NATO, aeronave și drone rusești au fost detectate în repetate rânduri în apropierea sau chiar în interiorul spațiului aerian estonian, ceea ce a determinat reacții rapide ale misiunilor de poliție aeriană ale Alianței.

Aceste incidente includ avioane militare care zboară fără plan de zbor sau cu transponderele oprite, crescând riscul unor situații periculoase. Oficialii estonieni consideră aceste acțiuni drept teste deliberate ale vigilenței NATO și o formă de presiune constantă asupra flancului estic.

Hanno Pevkur a subliniat și necesitatea ca NATO să își concentreze eforturile asupra altor crize internaționale, inclusiv tensiunile din Orientul Mijlociu. El a sugerat că stabilizarea situației din Iran ar putea permite Statelor Unite să redirecționeze mai multe resurse către Ucraina.

„Odată ce problema este rezolvată, există o șansă de a atrage mai multă atenție a SUA către Ucraina. Pentru regiunea noastră, aceasta rămâne principala problemă”, a declarat oficialul eston.

Declarațiile Estoniei reflectă echilibrul fragil din interiorul NATO: încrederea în sprijinul american rămâne solidă, dar dependența Europei de acesta evidențiază vulnerabilități persistente. În contextul tensiunilor cu Rusia și al incertitudinilor geopolitice globale, creșterea capacității de apărare a Europei devine o prioritate tot mai evidentă.