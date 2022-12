Naționala de rugby a României și-a schimbat selecționerul. Andy Robinson a demisionat

Andy Robinson (58 de ani), selecționerul naționalei de rugby a României, și-a dat demisia, marți. „Stejarii” nu au avut un an foarte bun și au înregistrat doar 5 victorii în 11 partide. Iar bilanțul l-a determinat pe antrenor să ia această decizie radicală.

Naționala de rugby a României a schimbat antrenorul

„După o serie de rezultate dezamăgitoare din ultimele șase luni pe teren și în afara lui am decis să mă retrag din funcția de antrenor principal al României. Simt că am dus echipa României cât de departe am putut și că e momentul potrivit ca un antrenor român să preia echipa.

Vreau să mulțumesc jucătorilor și staff-ului pentru efortul depus de-a lungul ultimilor trei ani și să le urez toate cele bune pentru Cupa Mondială 2023”, a afirmat selecționerul demisionar, conform Federației Române de Rugby (FRR).

În locul său a fost numit Eugen Apjok, antrenorul campioanei Știința Baia Mare. Noul selecționer va fi ajutat de David Ellis (antrenor apărare), Stephen Scott (antrenor compartiment înaintare), Valentin Ursache (antrenor zona contact), Mihăiță Lazăr (antrenor jocul în grămada ordonată), Viorel Lucaci (antrenor jocul în margine), Sosene Anesi – (antrenor treisferturi).

Cine este noul selecționer

„Numirea mea ca antrenor al echipei naționale este o onoare, și în acelasi timp, o mare provocare și responsabilitate. Am acceptat propunerea cu sentimentul că pot duce mai departe munca predecesorului meu căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru tot ce a făcut la echipa națională, astfel încât să reușim în timpul rămas până la Cupa Mondială să construim în jurul unei viziuni comune care să reflecte cât mai fidel cultura și spiritul rugbyului românesc.

Nu în cele din urmă vreau să mulțumesc președintelui clubului CSM Știința Baia Mare pentru înțelegerea arătată referitor la această oportunitate”, a spus Eugen Apjok.

Naționala de rugby a României va participa la Campionatul Mondial din 2023, găzduit de Franța și va face parte din Grupa B, alături de Africa de Sud, Irlanda, Scoția și Tonga.