Cupa Mondială din Qatar. Selecționerul Olandei, încrezător după calificarea în sferturi: O spun de un an, putem fi campioni mondiali

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Olandei, Louis van Gaal a declarat că echipa sa are șanse să câștige Cupa Mondială din Qatar. Olanda nu se numără printre marile favorite la casele de pariuri, dar a avut un parcurs excelent până acum, cu trei victorii și un meci egal.

Olanda s-a cafilicat în sferturile de finală ale competiției după ce sâmnătă seara a învins cu 3-1 selecționata Statelor Unite. Echipa antrenată de Louis van Gaal a făcut un joc tactic foarte bun şi s-a impus prin golurile marcate de Memphis Depay (10), Daley Blind (45+1) şi Denzel Dumfries (81), în timp ce pentru americani a punctat Haji Wright (76).

19 meciuri fără înfrângere

La finalul partidei, antrenorul Louis van Gaal s-a arătat încrezător în șansele echipei sale în ceea ce privește cucerirea trofeului. „La pauză am fost foarte critic cu jucătorii. Am condus cu 2-0, dar am suferit în prima repriză, nu am avut posesia aşa cum ar fi trebuit, nu este acceptabil aşa ceva la Cupa Mondială.

În a doua repriză însă ne-am revenit formidabil, am avut o posesie incredibilă a balonului, am dominat clar. Am oferit o performanţă fără a arăta slăbiciune, chiar dacă am luat un gol stupid. O spun de un an: putem fi campioni mondiali. Nu spun că vom fi, dar putem fi”, a declarat selecţionerul, potrivit AFP.

Olanda, vicecampioană mondială în 1974, 1978 şi 2010, a ajuns la 19 meciuri consecutive fără înfrângere. Va avea însă un meci de foc în sferturi (9 decembrie) împotriva selecționatei Argentinei, una dintre marile favorite, potrivit Agerpres.

Marile favorite

Cupa Mondială din Qatar este competiția surprizelor. Două echipe mari (Germania și Belgia), cotate cu șanse să ajungă în sferturi au fost eliminate încă din faza grupelor. La casele de pariuri au fost stabilite deja favoritele la câștigarea competiției. Brazilia este favorita specialiștilor, care îi oferă cote între 3.25 și 4.00 pentru un succes la Cupa Mondială. Argentina este cotată cu a doua șansă la cucerirea trofeului. Printre favorite se mai numără și Franța, Spania, Anglia și Portugalia. Cele mai mici șanse, potrivit caselor de pariuri le au Polonia și Coreea de Sud.

Următoarele partide din optimi:

Franța – Polonia, duminică, 4 decembrie, ora 17:00

Anglia – Senegal, duminică, 4 decembrie, ora 21:00

Japonia – Croația, luni, 5 decembrie, ora 17:00

Brazilia – Coreea de Sud, luni, 5 decembrie, ora 21:00

Maroc – Spania, marți, 6 decembrie, ora 17:00

Portugalia – Elveția, marți, 6 decembrie, ora 21:00.